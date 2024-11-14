ارتفاع الدولار لأعلى مستوى فى عامين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية
ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، ليواصل زخمه الذي بدأه عقب فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات، ويلامس أعلى مستوى له في عامين خلال مرحلة ما من تداولات اليوم.
وصعد المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 106.6 نقطة، بعدما ارتفع إلى 107.06 نقطة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.
واستقر اليورو عند 1.0573 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة عشر شهرًا عند 1.0497 نقطة والذي لامسه في وقت سابق من جلسة اليوم.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 1.2698 دولار، بعدما وصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو الماضي.
فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.35% إلى 155.99 ين، بعدما تم تداولها فوق 156 ينًا في وقت سابق من الجلسة، بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر.
واستفادت العملة الخضراء من رهانات المتداولين على أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” لخفض الضرائب، والحد من الهجرة فضلًا عن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى إنعاش التضخم وتبطئ وتيرة تخفيضات الفائدة.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.