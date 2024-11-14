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ارتفاع الدولار لأعلى مستوى فى عامين - جريدة البورصة

11/14/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، ليواصل زخمه الذي بدأه عقب فوز“دونالد ترامب” بالانتخابات، ويلامس أعلى مستوى له في عامين خلال مرحلة ما من تداولات اليوم.

وصعد المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 106.6 نقطة، بعدما ارتفع إلى 107.06 نقطة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

واستقر اليورو عند 1.0573 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة عشر شهرًا عند 1.0497 نقطة والذي لامسه في وقت سابق من جلسة اليوم.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 1.2698 دولار، بعدما وصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو الماضي.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.35% إلى 155.99 ين، بعدما تم تداولها فوق 156 ينًا في وقت سابق من الجلسة، بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر.

واستفادت العملة الخضراء من رهانات المتداولين على أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” لخفض الضرائب، والحد من الهجرة فضلًا عن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى إنعاش التضخم وتبطئ وتيرة تخفيضات الفائدة.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108887656

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