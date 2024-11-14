رمال للتطوير تطرح مشروع WESTCLAY باستثمارات 15 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة رمال للتطوير العقارى مشروع“WESTCLAY” فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 25 فدانًا، باستثمارات 15 مليار جنيه.
قال عبد الوهاب خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع“WESTCLAY” بنشاط سكنى تجارى إدارى فندقى، وسيتم البدء فى تنفيذه خلال الربع الأول من عام 2025.
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أضاف خليل، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع خلال العام المقبل.
أوضح أنه تم التعاون مع عدد من الشركاء لتنفيذ المشروع، حيث يتولى مكتب“MTA – محمد طلعت معماريون” دور الاستشارى الهندسى للمشروع.
وقال محمد خطاب، رئيس القطاع التجارى لشركة رمال للتطوير العقارى إن مشروع“WESTCLAY” يقع على مساحة 25 فدانا، ويضم نادياً اجتماعياً و2 ملعب بادل تنس وملعب كرة قدم ومسار للدراجات وحمام سباحة مغطى وتراك للمشى.
أضاف أن وحدات المشروع بمساحات تبدأ من غرفة نوم واحدة وغرفتى نوم حتى 3 غرف نوم، وتبلغ ارتفاعات المبانى أرضى و4 أدوار، ومن المخطط بدء تسليم المشروع خلال 3 سنوات من إطلاقه.
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