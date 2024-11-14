رمال للتطوير تطرح مشروع WESTCLAY باستثمارات 15 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة رمال للتطوير العقارى مشروع“WESTCLAY” فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 25 فدانًا، باستثمارات 15 مليار جنيه.

قال عبد الوهاب خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع“WESTCLAY” بنشاط سكنى تجارى إدارى فندقى، وسيتم البدء فى تنفيذه خلال الربع الأول من عام 2025.

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أضاف خليل، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع خلال العام المقبل.

أوضح أنه تم التعاون مع عدد من الشركاء لتنفيذ المشروع، حيث يتولى مكتب“MTA – محمد طلعت معماريون” دور الاستشارى الهندسى للمشروع.

وقال محمد خطاب، رئيس القطاع التجارى لشركة رمال للتطوير العقارى إن مشروع“WESTCLAY” يقع على مساحة 25 فدانا، ويضم نادياً اجتماعياً و2 ملعب بادل تنس وملعب كرة قدم ومسار للدراجات وحمام سباحة مغطى وتراك للمشى.

أضاف أن وحدات المشروع بمساحات تبدأ من غرفة نوم واحدة وغرفتى نوم حتى 3 غرف نوم، وتبلغ ارتفاعات المبانى أرضى و4 أدوار، ومن المخطط بدء تسليم المشروع خلال 3 سنوات من إطلاقه.