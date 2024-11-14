المركزى الهندى يحذر من خطر عودة التضخم وتباطؤ النمو العالمى - جريدة البورصة

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قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، الخميس، إن البنوك المركزية نجحت في تحقيق هبوط ناعم خلال فترة من“الصدمات المستمرة وغير المسبوقة”، لكن لا يزال هناك خطر بعودة التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي حديثه لتلفزيون“سي إن بي سي- تي في 18” على هامش قمة القيادة العالمية في مومباي، قال“شاكتيكانتا داس”، إن السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية“حققت أداءً جيدًا” إلى حد كبير في السنوات الأخيرة على الرغم من الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتقلبات المرتفعة.
وأضاف“داس”:“ضمن العالم الهبوط الناعم لكن في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم اليوم، لا تزال مخاطر عودة التضخم وتباطؤ النمو قائمة، وتستمر الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية والانقسام الجيوسياسي وتقلب أسعار السلع الأساسية وتغير المناخ في النمو”.
وأشار محافظ البنك المركزي الهندي إلى العديد من التناقضات في الأسواق العالمية للتأكيد على وجهة نظره، بما في ذلك ارتفاع قيمة الدولار ، حتى مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ستعملات رئيسية بما في ذلك اليورو والين، إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 خلال تعاملات اليوم لفترة وجيزة.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887651
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