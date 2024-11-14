المركزى الهندى يحذر من خطر عودة التضخم وتباطؤ النمو العالمى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، الخميس، إن البنوك المركزية نجحت في تحقيق هبوط ناعم خلال فترة من“الصدمات المستمرة وغير المسبوقة”، لكن لا يزال هناك خطر بعودة التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي حديثه لتلفزيون“سي إن بي سي- تي في 18” على هامش قمة القيادة العالمية في مومباي، قال“شاكتيكانتا داس”، إن السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية“حققت أداءً جيدًا” إلى حد كبير في السنوات الأخيرة على الرغم من الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتقلبات المرتفعة.

وأضاف“داس”:“ضمن العالم الهبوط الناعم لكن في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم اليوم، لا تزال مخاطر عودة التضخم وتباطؤ النمو قائمة، وتستمر الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية والانقسام الجيوسياسي وتقلب أسعار السلع الأساسية وتغير المناخ في النمو”.

وأشار محافظ البنك المركزي الهندي إلى العديد من التناقضات في الأسواق العالمية للتأكيد على وجهة نظره، بما في ذلك ارتفاع قيمة الدولار ، حتى مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ستعملات رئيسية بما في ذلك اليورو والين، إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 خلال تعاملات اليوم لفترة وجيزة.

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