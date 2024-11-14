الاحتياطى الفيدرالى يرفض دعم خطة بازل للمناخ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

رفضت الهيئات التنظيمية الأمريكية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأييد خطة من شأنها إلزام المقرضين بالإفصاح عن جهودهم لمعالجة تغير المناخ، والكشف عن مدى توافق محافظهم الائتمانية مع اتفاقية باريس، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، تستعد لجنة بازل للرقابة المصرفية لسيناريو قد يتم فيه تأجيل إضافة الاعتبارات المناخية إلى لوائح الإفصاح المصرفي العالمية إلى أجل غير مسمى.

ويتناقض موقف الولايات المتحدة مع الطريقة التي يتعامل بها المنظمون على الجانب الآخر من الأطلسي مع تغير المناخ، حيث حذر المركزي الأوروبي المقرضين في المنطقة من غرامات ما لم يلبوا التوقعات في التعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

وقد طرح اقتراح بازل الأولي بشأن دور البنوك في القضايا المناخية خلال نوفمبر الماضي، وبعد تلقي التعليقات، طور فريق العمل المعني بالمخاطر المالية نسخة منقحة لاجتماع سبتمبر من هذا العام، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في 19 نوفمبر.

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