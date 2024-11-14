ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات تراجع الإنتاج الصناعي - جريدة البورصة

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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات أشارت إلى تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، ما قد يدفع البنك المركزي لتسريع خطط خفض الفائدة، وسط استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات.
وعند تسوية التعاملات، زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.10% إلى 507.03 نقطة، بفضل مكاسب قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 3.15%.
وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.5% إلى 8071 نقطة، وزاد كل من“داكس” الألماني بنسبة 1.35% إلى 19263 نقطة، و”كاك” الفرنسي بمعدل 1.3% إلى 7311 نقطة.
وارتفعت أسهم شركات“سيمنز” و”بربري” و”دويتشه تيليكوم” بنسبة 4.9% و17.4% و3.3% على الترتيب، عقب نتائج أعمال قوية من تلك الشركات.
وكشفت بيانات صادرة عن“يوروستات” اليوم، عن انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أقل من انخفاض بنسبة 2% في التوقعات، مما يشير إلى أن الركود الصناعي الذي دام أكثر من عام لا يزال يتعمق.
يأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أخرى، أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، تماشيًا مع القراءة الأولية التي صدرت نهاية الشهر الماضي، ليتسارع من نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني.
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