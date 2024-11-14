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ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات تراجع الإنتاج الصناعي - جريدة البورصة

11/14/2024 2:31:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الخميس، عقب صدور بيانات أشارت إلى تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، ما قد يدفع البنك المركزي لتسريع خطط خفض الفائدة، وسط استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات.

وعند تسوية التعاملات، زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.10% إلى 507.03 نقطة، بفضل مكاسب قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 3.15%.

وصعد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.5% إلى 8071 نقطة، وزاد كل من“داكس” الألماني بنسبة 1.35% إلى 19263 نقطة، و”كاك” الفرنسي بمعدل 1.3% إلى 7311 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات“سيمنز” و”بربري” و”دويتشه تيليكوم” بنسبة 4.9% و17.4% و3.3% على الترتيب، عقب نتائج أعمال قوية من تلك الشركات.

وكشفت بيانات صادرة عن“يوروستات” اليوم، عن انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أقل من انخفاض بنسبة 2% في التوقعات، مما يشير إلى أن الركود الصناعي الذي دام أكثر من عام لا يزال يتعمق.

يأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أخرى، أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، تماشيًا مع القراءة الأولية التي صدرت نهاية الشهر الماضي، ليتسارع من نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني.

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