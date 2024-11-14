النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية - جريدة البورصة

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محت أسعار النفط مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس المتقلبة، مع صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.3% أو 22 سنتًا إلى 72.06 دولار للبرميل.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% أو 24 سنتًا عند 68.19 دولار للبرميل، بعدما لامست 69.39 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات بزيادة قدرها 400 ألف برميل.
وأظهر التقرير الأسبوعي، انخفاض إنتاج النفط 100 ألف برميل عند 13.4 مليون برميل يوميًا، مع توقف بعض الإنتاج البحري في خليج المكسيك الأسبوع الماضي بسبب الإعصار رافائيل، مما دفع المشغلين إلى إخلاء منصات التنقيب.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887648
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