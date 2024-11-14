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النفط يمحو مكاسبه بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية - جريدة البورصة

11/14/2024 2:31:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أصول الصناديق المالية الأمريكية تتجاوز 7 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق توتر فى“كوب 29”.. انسحاب مفاجئ للأرجنتين من قمة المناخ ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات تراجع الإنتاج الصناعي

محت أسعار النفط مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس المتقلبة، مع صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.3% أو 22 سنتًا إلى 72.06 دولار للبرميل.

فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% أو 24 سنتًا عند 68.19 دولار للبرميل، بعدما لامست 69.39 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات بزيادة قدرها 400 ألف برميل.

وأظهر التقرير الأسبوعي، انخفاض إنتاج النفط 100 ألف برميل عند 13.4 مليون برميل يوميًا، مع توقف بعض الإنتاج البحري في خليج المكسيك الأسبوع الماضي بسبب الإعصار رافائيل، مما دفع المشغلين إلى إخلاء منصات التنقيب.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108887648

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