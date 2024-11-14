انخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأول مرة خلال 7 أسابيع - جريدة البورصة

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أنهت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة مسارها الصعودي والذي استمر 6 أسابيع، مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وخفض تكاليف الاقتراض على الأموال الفيدرالية.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.78% خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر من 6.79% قبل أسبوع، ومقارنة بـ 7.44% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” بعد ارتفاع دام ستة أسابيع، استقرت فائدة الرهن العقاري نسبيًا، لكن القدرة على تحمل التكاليف بشكل عام لا تزال عائقًا بالنسبة لمشتري المنازل المحتملين”.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تجاوز سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري متوسط 4 أسابيع البالغ 6.24%، لكنه يعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.82%.
المصدر:
MENAFN14112024000202011048ID1108887646
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