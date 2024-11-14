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انخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأول مرة خلال 7 أسابيع - جريدة البورصة

11/14/2024 2:31:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل هو توافر العملة فى الأسواق رئيس الوزراء يعلن موعد انتهاء صندوق النقد من مراجعة برنامج مصر “رمال للتطوير” تطرح مشروع“WESTCLAY” باستثمارات 15 مليار جنيه

أنهت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة مسارها الصعودي والذي استمر 6 أسابيع، مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وخفض تكاليف الاقتراض على الأموال الفيدرالية.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.78% خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر من 6.79% قبل أسبوع، ومقارنة بـ 7.44% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” بعد ارتفاع دام ستة أسابيع، استقرت فائدة الرهن العقاري نسبيًا، لكن القدرة على تحمل التكاليف بشكل عام لا تزال عائقًا بالنسبة لمشتري المنازل المحتملين”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تجاوز سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري متوسط 4 أسابيع البالغ 6.24%، لكنه يعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.82%.

المصدر:

MENAFN14112024000202011048ID1108887646

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