الدول العربية وتعزيز قطاع البناء

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أكدت رئيسة قسم الاستشارات الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية كارين ميزوتا اليوم الاربعاء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال مشاركتها في بعنوان” استكشاف الفرص في قطاع البناء في الامارات العربية المتحدة”، أن عملية تنويع الاقتصاد التي تقوم دول الخليج العربي بالترويج لها بهدف اعتماد أقل على قطاع النفط، تولد فرص في قطاعات متنوعة، إحداها هو قطاع البناء. إن هذا الحدث الذي عقد عبر الانترنت ونظمه مشروع Think Plastic Brazil، هو مبادرة للمعهد الوطني للبلاستيك والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، من خلال مرتقبة في Big 5، أكبر معرض للبناء في المنطقة، والمزمع إقامته في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر في إمارة دبي في الامارات العربية المتحدة.

كارين ميزوتا خلال مشاركتها في الندوة: البرازيل لا زالت تصدر القليل من منتجات قطاع البناء إلى الدول العربية، ولكنها من الممكن أن توسع مبيعاتها.

وفي عرضها، عرضت ميزوتا مشاريع كبرى يتم تنفيذها في الدول العربية. فأشارت على سبيل المثال إلى استثمارات بقيمة 58 مليار دولار في بناء العاصمة الادارية الجديدة في مصر (القاهرة الجديدة)، والمشاريع في المملكة العربية السعودية لتنفيذ كأس العالم 2034، إضافة إلى مبادرات أخرى في البلاد، كمدينة Neom وجزر مع منتجعات في مشروع Red Sea Global. وفي الإمارات وهو بلد آخر يتمتع باستثمارات كبيرة في البناء، حيث عرضت ميزوتا مشاريع بناء لمجمعات سكنية فارهة جداً.

وقالت كارين ميزوتا مشيرة إلى بناء الفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية:” يمر قطاع البناء عبر عملية التنويع الاقتصادي الذي يولد فرص العمل ويركز على قطاعات هامة بالنسبة للمنطقة، مثل السياحة على سبيل المثال التي تأتي بالعائدات لهذه البلاد. وبالحديث عن السياحة، ما الذي يحتاجون لبنائه لتلبية مطالب هذا القطاع”. كما أكدت قائلة:“كما أن أجندة الاستدامة مهمة جدا بالنسبة لهم، فهي تمر عبر عدة قطاعات، والبناء ليس بعيداً عن الركب مع استخدام مواد جديدة واستخدام الطاقة المتجددة.

فرص للشركات البرازيلية في الدول العربية

كما عرضت كارين كذلك بينات عن قطاع البناء، الذ من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 6.2% في الدوال العربية بحلول العام 2027. وكانت الدول العربية قد استوردت في العام الماضي إجمالي 76.1 مليار دولار من مواد البناء، ولكن من البرازيل فقط بقيمة 83.7 مليون دولار. وتقول كارن في هذا الصدد:“البرازيل تصدر القليل لقطاع البناء في الدول العربية وهذا يظهر فرص لزيادة حصتنا السوقية في المنطقة (في منتجات قطاع البناء).

كما أشار رئيس قسم الترويج التجاري في السفارة البرازيلية في أبو ظبي، أوكتافيو موريرا لوبيز إلى التنوع الاقتصادي كأولوية بالنسبة للدول الخليجية مؤكداً:” لديهم رؤية الابتعاد عن النفط وتوحيد العلوم والتكنولوجيا.

من ناحيته أكد مدير المحتوى والبحث لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط Middle East Business Inteligence (Meed)، إدوارد جيمس بأن العام 2023 يمثل استئنافا قوياً لامتيازات مشاريع البناء في دول الخليج، وتحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بعد عشر سنوات من الامتيازات التي تقل عن 200 مليار دولار أمريكي، تجاوز هذا المبلغ هذا الرقم في العام 2023، مع 253 مليار دولار أمريكي من الامتيازات للأعمال الجديدة في البناء والغاز والصناعة والطاقة والمياه، وهي قطاعات ذات استثمارات أكثر من النفط. كما عرض جيمس مشاريع“جيجا” المعتمدة في المنطقة، مثل توسعة مطار دبي وورلد سنترال، في دبي، وبناء مدينة نيوم السعودية، وأشار للشركات البرازيلية إلى أن لديها إمكانيات كبيرة لتكون موردة لهذه المشاريع، حيث لا تستطيع دول الخليج تلبية الطلب على المنتجات والخدمات إلا من خلال مورديها المحليين.

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المصدر/ موانئ دبيخبر صحفي

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