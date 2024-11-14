سامسونج تضع معياراً جديداً في أمان التلفزيونات بحصولها على شهادةFIPS 140- 3

(MENAFN
- BCW Global) سيول، كوريا – 13 نوفمبر 2024: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم أن وحدة التشفير الخاصة بها، ‘Samsung CryptoCore’،[1] حصلت على شهادة [2]FIPS 140-3 المرموقة من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا(NIST). و تؤكد هذه الشهادة التزام سامسونج بتوفير أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات لمستخدمي التلفزيونات الذكية.
وقال يونج جاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الشاشات المرئية لدى سامسونج للإلكترونيات: "مع تزايد اتصال أنظمة الترفيه المنزلي، يصبح من الضروري على شركات التكنولوجيا حماية البيانات الشخصية التي تسهم في تقديم تجربة اتصال سلسة يتمتع بها الكثيرون". وأضاف: "من خلال دمج وحدة CryptoCore الحاصلة على شهادة FIPS 140-3 في أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بنا، تتخذ سامسونج خطوة إضافية في التزامها بتأمين الترفيه المنزلي، مما يضمن لمستخدمينا تجربة منتجاتنا بحرية وثقة."
وابتداءً من عام 2025، سيتم دمج ‘Samsung CryptoCore’ بالكامل في نظام التشغيل [3]‘Tizen OS’، الخاص بأجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج، ما يعزز أمان المنتجات الرئيسية مثل التلفزيونات والشاشات ولافتات العرض الرقمية. ومع تضمين ‘Samsung CryptoCore’ في ‘Tizen OS’، سيتم تشفير البيانات الشخصية المرتبطة بحسابات سامسونج بشكل آمن، وستكون معلومات المصادقة على ‘SmartThings’ محمية من تهديدات القرصنة الخارجية، كما سيستفيد المحتوى المعروض على التلفزيونات من حماية محسنة لحقوق النشر.
ومنذ عام 2015، زوّدت سامسونج تلفزيوناتها الذكية بمنصة الأمان [4]‘Samsung Knox’، التي حصلت على شهادة ‘Common Criteria (CC)’[5] لمدة 10 سنوات متتالية. ومع حصولها حديثًا على شهادة ‘FIPS 140-3’، عززت سامسونج معايير أمانها ضد القرصنة وتسريبات البيانات، لتؤمّن المعلومات الشخصية بشكل استباقي باستخدام تقنية تشفير متقدمة.
وتتطلب شهادة ‘FIPS 140-3’ المعترف بها من قِبل حكومات في 10 دول[6]، اختبارات شاملة لوحدات التشفير لضمان أمانها وسلامتها وموثوقيتها. وبالنسبة للمستخدمين، يعني ذلك أن تلفزيونات سامسونج الذكية توفر حماية متقدمة ضد انتهاكات الخصوصية، ما يتيح لهم الاستمتاع بمحتواهم، وربط الأجهزة الذكية، والتفاعل مع خدمات إنترنت الأشياء بأمان ودون قلق.
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