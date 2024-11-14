اكتمال أعمال البنية التحتية في مشروع "كيتورا ريزيرف"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 13 نوفمبر 2024: أعلنت "كيتورا"، العلامة التجاريّة الرائدة في العقارات الفاخرة والضيافة، عن اكتمال أعمال البنية التحتية لمشروع "كيتورا ريزيرف" السكني الفاخر في منطقة ميدان، والذي يركز على تصميم مساحات مبتكرة لإحداث تحويل جذرّي في أنماط الحياة. ومن المقرّر اختيار المقاول الرئيسي خلال الأسبوع التالي لبدء الأعمال، على أن يتم إنجاز المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2027.
ويضم مشروع "كيتورا ريزيرف" 93 تاون هاوس، و90 فيلا، و533 وحدة موزعة على 6 مبان سكنيّة، ويعدّ أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة عبر مفهوم "العيش البيولوجي" للارتقاء بالصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.
كما يوفر مفهوم "العيش البيولوجي" في هذا المشروع تناغمًا مثاليًا بين التصميم الداخلي والعمارة، الأمر الذي يمكّن السكان من الاتصال بمحيطهم الطبيعي.
وقال محمد مغربي، المدير التنفيذي للتطوير في "كيتورا": "يسرّنا الإعلان عن إتمام أعمال البنية التحتية، ونتطلع قريبًا إلى تعيين المقاول الرئيسي لبدء تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. يعكس كيتورا ريزيرف أعلى معايير الحياة الفاخرة، ويقدم مفهوم "العيش البيولوجي" الأول من نوعه في المنطقة، كما يهدف إلى تعزيز حياة السكان، ونثق بأنه سيؤسس لمعايير جديدة في قطاع العقارات على مستوى المنطقة".
ويُعد "كيتورا ريزيرف" نموذجًا للتخطيط المدروس في التصميم، حيث يتناغم تدفق الهواء والضوء وتنسيق الألوان والمساحات والمواد الخام وعناصر المكان بشكل مثالي. وتتميز المنازل بمساحات داخلية بحجم مضاعف وذات تصميم مفتوح، ما يعزز تدفق الهواء وتدويره بشكل طبيعي، وتتكامل معها تقنية "التبريد متغيّر التدفّق" عالية الكفاءة والتي تُسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزّز الراحة وتحافظ على درجات حرارة مستقرة عبر جميع المناطق. كما يُسهم التصميم المعماري في تحقيق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي دون تأثيره الحراري أو الوهج، وعند غياب ضوء النهار تعزز الإضاءة المعمارية من النظام اليومي للجسم، ما يعمل على تحسين المزاج والراحة والانتباه وجودة النوم.
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