"مجموعة كليندينست" بصدد رفع عدد الغرف الفندقية فئة 5 نجوم بدبي بنسبة 10%

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر 2024: أعلنت مجموعة كليندينست، الشركة العقارية الرائدة عالمياً، والجهة المطوّرة لمشروع "ذا هارت أوف يوروب" في جزر العالم بدبي، عن توسّع كبير سيشهده قطاع الضيافة في دبي عبر مساهمتها في إضافة 5,000 غرفة فندقية من فئة 5 نجوم، والتي تمثّل زيادة بنسبة 10% من إجمالي الغرف المتاحة حالياً والذي وصل إلى 52,750 غرفة في أغسطس 2024، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
ومع هذا التوسع، تستعد مجموعة كليندينست لتصبح أكبر مطور للفنادق فئة الخمس نجوم في دبي، ما يبرز مساهمة الشركة الكبيرة في تحقيق رؤية الحكومة لتنمية قطاع الضيافة ودورها في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة. ويُعد هذا المشروع محطة بارزة وواحداً من أكبر التوسعات في قطاع الضيافة في تاريخ الإمارة.
وأفادت المجموعة كذلك بأنّ نسبة الإنجاز في أعمال بناء فندق لندن، الذي تبلغ قيمته حوالي 500 مليون درهم، وصلت إلى 20%. ويتميّز الفندق بتصميمه الذي يجمع بين الأناقة البريطانية الأصيلة ومبادئ الاستدامة العصرية، ليمنح زواره تجربة مميزة تمزج بين الإرث والابتكار.
وتتجه مجموعة كليندينست إلى إنجاز مشروع ضخم بقيمة 6 مليارات دولار يشمل ست جزر ضمن جزر العالم، حيث ستقدم المجموعة أكثر من 20 فندقًا ومنتجعًا يحتوي على 5000 غرفة فاخرة، ما يعزز موقعها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الضيافة في دبي.
وقال جوزيف كليندينست، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست: "يمثل استحواذنا على 10% من إجمالي الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم في دبي لنصبح أكبر مطوّر للفنادق فئة 5 نجوم خطوة هامة تعزز التزامنا بدعم مكانة دبي كأبرز وجهة سياحية فاخرة عالمياً. هذا النجاح يجسد حرصنا على تقديم مشاريع ترفع من مستوى قطاع الضيافة وتضمن قيمة وعوائد استثنائية لمستثمرينا."
وأضاف: "في مجموعة كليندينست، تتماشى استراتيجياتنا مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع الوجهات السياحية وتحسين تجارب الزوار. وندعم أيضًا أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز قطاع السياحة عبر تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل الفنادق والمنتجعات، ما يسهم في تشكيل مستقبل السياحة والضيافة في دبي."
ويمنح مشروع "ذا هارت أوف يوروب" المستثمرين فرصة استثمارية تتميز بالأمان والمرونة، وتهدف إلى تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة وزيادة قيمة رأس المال. ومع ضمان عائد بنسبة 100% على الاستثمار في غضون 12 سنة، يُعدّ هذا المشروع الخيار المثالي للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق قيمة طويلة الأمد واستقرار مالي مستدام.
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