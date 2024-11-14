تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

(MENAFN
- Your Mind media
) ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام مع بداية تداولات اليوم، محققة مكاسب طفيفة بعد 3 جلسات متتالية من الهبوط. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال مشاعر الحذر تسيطر على معنويات السوق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المراجعة الأخيرة التي أجرتها منظمة أوبك لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و2025. حيث أشارت أوبك في تعديلاتها إلى تراجع ملحوظ في نمو الطلب المتوقع، مع التركيز بشكل خاص على التباطؤ في الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط في العالم. ويشير هذا التعديل، بالإضافة إلى تزايد القلق بشأن ارتفاع مخزونات النفط العالمية، إلى أن أي ارتفاع محتمل في أسعار النفط الخام سيواجه تحديات كبيرة. إلى جانب ذلك، قد تسهم التوقعات السلبية لمعدلات الطلب، خاصة من الاقتصادات الكبرى مثل الصين، بشكل كبير في الحد من قدرة السوق على الحفاظ على الزخم الصعودي في المدى القريب والمتوسط، مما يعزز التوقعات ببيئة تسعير محدودة.
بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط بسبب التوقعات بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط وإمكانية حدوث تحولات جيوسياسية، مما زاد من الضغوط على معنويات السوق. وساهم غياب التحفيز المالي الكبير في الصين، إلى جانب التحديات الهيكلية المستمرة، في إضعاف آفاق الطلب في المنطقة. وبالتالي، يُتوقع أن تبقى أسعار النفط مستقرة عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، غير أن المخاطر الجيوسياسية قد تلعب دورًا كبيرًا في إثارة تقلبات قصيرة الأجل، خاصة مع احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات من إيران أو تصاعد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل
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