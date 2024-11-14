حيلة مبتكرة لتزوير الحضور والانصراف بالعمل في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في واقعة عجيبة في مصر، استعان عدد من الموظفين بالوحدة الصحية بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية، ببصمات من السيليكون، يتم تطبيقها على بصمات أصابعهم، ويقومون بتسجيل الحضور والانصراف من خلال تلك البصمات المزيفة، لإثبات حضورهم للعمل على خلاف الحقيقة.
وقام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف، كوسيلة جديدة مبتكرة لتزوير مواعيد حضورهم وانصرافهم.
حملة تفتيشية كشفتهم
وتم اكتشاف تلك الحيلة من خلال لجنة مرور من قبل وزارة الصحة، التي قامت بشن حملة تفتيشية موسعة داخل عدد من الوحدات الصحية، لمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بها، والوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتم العثور خلال المرور على بصمات سيليكون مصنوعة ومزورة بأحد الكراتين لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين والأطباء.
وترتب على هذه الواقعة قرار الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية إحالة 11 من العاملين بالوحدة الصحية، وتحويل الأمر للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك بعد اكتشاف تلاعب في بصمة الحضور والانصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.
موظفون يستخدمون بصمات زملائهم
وأكد مصدر بالإدارة الصحية بالغربية، على أنه يوجد تحقيقات كبيرة لاكتشاف عدم تواجد الكثير من الموظفين في أماكن عملهم ويتم إثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق تلك المادة المطابقة لبصمة الإصبع ويقوم الحاضر باستخدام بصمة زميلة "السيليكون" غير المتواجد لإثبات حضوره.
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