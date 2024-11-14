حيلة مبتكرة لتزوير الحضور والانصراف بالعمل في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واقعة عجيبة في مصر، استعان عدد من الموظفين بالوحدة الصحية بالسنطة التابعة لمحافظة الغربية، ببصمات من السيليكون، يتم تطبيقها على بصمات أصابعهم، ويقومون بتسجيل الحضور والانصراف من خلال تلك البصمات المزيفة، لإثبات حضورهم للعمل على خلاف الحقيقة.

وقام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف، كوسيلة جديدة مبتكرة لتزوير مواعيد حضورهم وانصرافهم.

حملة تفتيشية كشفتهم

وتم اكتشاف تلك الحيلة من خلال لجنة مرور من قبل وزارة الصحة، التي قامت بشن حملة تفتيشية موسعة داخل عدد من الوحدات الصحية، لمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بها، والوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتم العثور خلال المرور على بصمات سيليكون مصنوعة ومزورة بأحد الكراتين لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين والأطباء.

وترتب على هذه الواقعة قرار الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية إحالة 11 من العاملين بالوحدة الصحية، وتحويل الأمر للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك بعد اكتشاف تلاعب في بصمة الحضور والانصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.

موظفون يستخدمون بصمات زملائهم

وأكد مصدر بالإدارة الصحية بالغربية، على أنه يوجد تحقيقات كبيرة لاكتشاف عدم تواجد الكثير من الموظفين في أماكن عملهم ويتم إثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق تلك المادة المطابقة لبصمة الإصبع ويقوم الحاضر باستخدام بصمة زميلة "السيليكون" غير المتواجد لإثبات حضوره.