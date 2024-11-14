هيئة الأسرى: المعتقلان ضياء دويكات ومنير قاسم يعانيان ظروفا صحية صعبة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ضياء دويكات ومنير قاسم في سجن شطة يعانيان ظروفا صحية صعبة.

وأفادت في تقرير لها، اليوم الخميس، بأن المعتقل دويكات من مدينة نابلس يعاني مرض سرطان العظم، وكان قد خضع لجلسات كيماوي وبيولوجي لنحو 7 سنوات، ويشتكي الآن من مشكلات في العيون بعد أن كسر الاحتلال نظارته الطبية عند اعتقاله في الأول من آب/ أغسطس 2023، فأصبح يشعر بالدوار بشكل مستمر ولا يستطيع الرؤية بوضوح.

ولفتت إلى أنه صدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، ولكن في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تم تحويل الحكم إلى "قضية".

أما المعتقل منير طلال قاسم من مدينة طولكرم، فيعاني مرضا في المرارة والكبد، ويحتاج إلى متابعة طبية، غير أن الاحتلال حرمه من الأدوية بعد أسبوعين من اعتقاله، ما انعكس سلبا على صحته.