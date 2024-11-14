Thursday, 14 November 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الأسرى: المعتقلان ضياء دويكات ومنير قاسم يعانيان ظروفا صحية صعبة

11/14/2024 7:10:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين ضياء دويكات ومنير قاسم في سجن شطة يعانيان ظروفا صحية صعبة.

وأفادت في تقرير لها، اليوم الخميس، بأن المعتقل دويكات من مدينة نابلس يعاني مرض سرطان العظم، وكان قد خضع لجلسات علاج كيماوي وبيولوجي لنحو 7 سنوات، ويشتكي الآن من مشكلات في العيون بعد أن كسر الاحتلال نظارته الطبية عند اعتقاله في الأول من آب/ أغسطس 2023، فأصبح يشعر بالدوار بشكل مستمر ولا يستطيع الرؤية بوضوح.

ولفتت إلى أنه صدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، ولكن في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تم تحويل الحكم إلى "قضية".

أما المعتقل منير طلال قاسم من مدينة طولكرم، فيعاني مرضا في المرارة والكبد، ويحتاج إلى متابعة طبية، غير أن الاحتلال حرمه من الأدوية بعد أسبوعين من اعتقاله، ما انعكس سلبا على صحته.

MENAFN14112024000205011050ID1108885773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث