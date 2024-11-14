هيئة الأسرى: المعتقلان ضياء دويكات ومنير قاسم يعانيان ظروفا صحية صعبة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين
ضياء دويكات ومنير قاسم في سجن شطة يعانيان ظروفا صحية صعبة.
وأفادت في تقرير لها، اليوم الخميس، بأن المعتقل دويكات من مدينة نابلس يعاني مرض سرطان العظم، وكان قد خضع لجلسات علاج كيماوي وبيولوجي لنحو 7 سنوات، ويشتكي الآن من مشكلات في العيون بعد أن كسر الاحتلال نظارته الطبية عند اعتقاله في الأول من آب/ أغسطس 2023، فأصبح يشعر بالدوار بشكل مستمر ولا يستطيع الرؤية بوضوح.
ولفتت إلى أنه صدر بحقه حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، ولكن في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تم تحويل الحكم إلى "قضية".
أما المعتقل منير طلال قاسم من مدينة طولكرم، فيعاني مرضا في المرارة والكبد، ويحتاج إلى متابعة طبية، غير أن الاحتلال حرمه من الأدوية بعد أسبوعين من اعتقاله، ما انعكس سلبا على صحته.
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