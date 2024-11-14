المعتقلان الشقيقان محمد وعبد الجواد شماسنة يدخلان عامهما الـ32 في سجون الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - المعتقلان الشقيقان محمد وعبد الجواد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس، عامهما الـ32 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما معتقلان منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1993.

وتعرض الشقيقان شماسنة لتحقيق قاسٍ وطويل، ولاحقًا حكم الاحتلال على محمد بالسجن المؤبد ثلاث مرات و20 عامًا، وأضيف إلى حكمه لاحقًا عشر سنوات، والمعتقل عبد الجواد بالسجن المؤبد أربع مرات و20 عامًا.

يُذكر أن المعتقل محمد خلال سنوات اعتقاله تمكن من متابعة دراسته، وحصل على شهادتي الثانوية العامة والبكالوريوس، وهو متزوج، وله ثلاث بنات، حينما اعتُقل كانت أصغرهن تبلغ من العمر شهرين، واليوم هو جد لعشرات الأحفاد،

والمعتقل عبد الجواد متزوج وهو أب لسبعة أبناء، أكبرهم، ابنته منال، وأصغرهم، نجله يوسف الذي كان في رحم أمه حينما اعتُقل، وهو كذلك جد لعشرات الأحفاد الذين لم يتمكن من رؤيتهم حتى اليوم.

يذكر أن الشقيقين شماسنة من المعتقلين القدامى، منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم 21 معتقلا، بعد ارتقاء الشهيد وليد دقة العام الجاري، إلى جانبهم 11 معتقلا من "صفقة التبادل"، المعاد اعتقالهم وكانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وجرى تحريرهم عام 2011، ثم أعيد اعتقالهم عام 2014.