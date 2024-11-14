المعتقلان الشقيقان محمد وعبد الجواد شماسنة يدخلان عامهما الـ32 في سجون الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - دخل
المعتقلان الشقيقان محمد وعبد الجواد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس، عامهما الـ32 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما معتقلان منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1993.
وتعرض الشقيقان شماسنة لتحقيق قاسٍ وطويل، ولاحقًا حكم الاحتلال على محمد بالسجن المؤبد ثلاث مرات و20 عامًا، وأضيف إلى حكمه لاحقًا عشر سنوات، والمعتقل عبد الجواد بالسجن المؤبد أربع مرات و20 عامًا.
يُذكر أن المعتقل محمد خلال سنوات اعتقاله تمكن من متابعة دراسته، وحصل على شهادتي الثانوية العامة والبكالوريوس، وهو متزوج، وله ثلاث بنات، حينما اعتُقل كانت أصغرهن تبلغ من العمر شهرين، واليوم هو جد لعشرات الأحفاد،
والمعتقل عبد الجواد متزوج وهو أب لسبعة أبناء، أكبرهم، ابنته منال، وأصغرهم، نجله يوسف الذي كان في رحم أمه حينما اعتُقل، وهو كذلك جد لعشرات الأحفاد الذين لم يتمكن من رؤيتهم حتى اليوم.
يذكر أن الشقيقين شماسنة من المعتقلين القدامى، منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم 21 معتقلا، بعد ارتقاء الشهيد وليد دقة العام الجاري، إلى جانبهم 11 معتقلا من "صفقة التبادل"، المعاد اعتقالهم وكانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وجرى تحريرهم عام 2011، ثم أعيد اعتقالهم عام 2014.
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