السعودية تُسلّم الدفعة الثالثة من الدعم المقدم لدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN - تسلّم المالية عمر البيطار، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، الدفعة الثالثة من المنحة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين لعام 2024، وقيمتها عشرة ملايين دولار، في خطوة تعكس التزامها بدعم شعبنا الفلسطيني.

وجرى التسليم في مقر سفارة المملكة العربية السعودية بعمان، خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني مع سفير المملكة العربية السعودية غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري.

وثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى المملكة وقيادتها على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.

وأشاد البيطار بالدعم السعودي المتواصل، مؤكداً دور هذه المساعدات في تخفيف الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.

بدوره، أكد السفير نايف بن بندر السديري التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت طيلة السنوات الماضية دعماً مالياً مستمراً من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ حوالي 5.3 مليارات دولار للمساهمة في دعم فلسطين، وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

يشار إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين خلال عام 2024، ما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 30 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن هذه المساعدات خُصصت لدعم قطاعات حيوية تشمل القطاع الصحي، إذ تم توجيه جزء منها لدعم المستشفيات وموردي الأدوية، إضافة إلى القطاع التعليمي.