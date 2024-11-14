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احتجاجات في باريس لمنع حفل يخصص دخله لدعم الجيش الإسرائيلي

11/14/2024 7:10:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/ PNN - احتجّ متظاهرون في باريس على سماح السلطات الفرنسية بإقامة حفل تنظّمه جمعيّة إسرائيل للأبد ويخصص دخله لدعم الجيش الإسرائيلي.

كما طالبوا بإلغاء مباراة كرة قدم ستجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسرائيلي ويعتزم الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضورها.

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