احتجاجات في باريس لمنع حفل يخصص دخله لدعم الجيش الإسرائيلي

احتجاجات في باريس لمنع حفل يخصص دخله لدعم الجيش الإسرائيلي
التاريخ
11/14/2024 7:10:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
باريس/ PNN - احتجّ متظاهرون في باريس على سماح السلطات الفرنسية بإقامة حفل تنظّمه جمعيّة إسرائيل للأبد ويخصص دخله لدعم الجيش الإسرائيلي.
كما طالبوا بإلغاء مباراة كرة قدم ستجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسرائيلي ويعتزم الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضورها.
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