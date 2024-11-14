الوزير عساف يستقبل السفير الروسي لدى دولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استقبل المشرف العام على الإعلامي الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه.
وأشاد عساف خلال اللقاء الذي جمعهما بمكتبه في مدينة رام الله، بعلاقات البلدين والشعبين الصديقين الفلسطيني والروسي، والدعم الذي تقدمه روسيا لشعبنا الفلسطيني في شتى المجالات، وخاصة المواقف السياسية في الأروقة الدولية، في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من إبادة جماعية وعدوان إسرائيلي شامل على كل ما هو فلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة.
وعلى الصعيد الإعلامي، أكد الوزير عساف اهتمام الإعلام الرسمي الفلسطيني بتعزيز التعاون المشترك بين مكونات الإعلام الرسمي والإعلام الروسي.
ومن جهته، أكد السفير غوتشا أهمية العلاقة التي تربط القيادتين الفلسطينية والروسية، وتنسيق المواقف والجهود لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على أن روسيا ستستمر في موقفها الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حسب القانون الدولي.
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