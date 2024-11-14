الوزير عساف يستقبل السفير الروسي لدى دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقبل المشرف العام على الإعلامي الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه.

وأشاد عساف خلال اللقاء الذي جمعهما بمكتبه في مدينة رام الله، بعلاقات البلدين والشعبين الصديقين الفلسطيني والروسي، والدعم الذي تقدمه روسيا لشعبنا الفلسطيني في شتى المجالات، وخاصة المواقف السياسية في الأروقة الدولية، في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من إبادة جماعية وعدوان إسرائيلي شامل على كل ما هو فلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة.

وعلى الصعيد الإعلامي، أكد الوزير عساف اهتمام الإعلام الرسمي الفلسطيني بتعزيز التعاون المشترك بين مكونات الإعلام الرسمي والإعلام الروسي.

ومن جهته، أكد السفير غوتشا أهمية العلاقة التي تربط القيادتين الفلسطينية والروسية، وتنسيق المواقف والجهود لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على أن روسيا ستستمر في موقفها الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حسب القانون الدولي.