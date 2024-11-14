استطلاع: أغلبية كبيرة تعتقد أن قرارات الشرطة متأثرة باعتبارات بن غفير

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - عبرت نسبة متدنية جدا من المواطنين في إسرائيل عن "ثقة كبيرة" بحكومة بنيامين نتنياهو، بلغت 21%، بينهم 25% من اليهود و7% من العرب، في ظل الحرب على غزة، وذلك في استطلاع دوري بعنوان "استطلاع السيوف الحديدية"، نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة
تل أبيب.
وقال 36% إن لديهم ثقة كبيرة بالشرطة الإسرائيلية، بينهم 41% يهود و16% عرب، فيما ارتفعت نسبة "الثقة الكبيرة" بالجيش الإسرائيلي إلى 74%، وكانت 85% بين اليهود و32% بين العرب. وشمل الاستطلاع ألف مواطن بينهم 800 يهودي و200 عربي يشكلون عينة تمثل الجمهور في إسرائيل.
وفيما يتعلق بالثقة بالمسؤولين الإسرائيليين، عبّر 50% عن "ثقة كبيرة" برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بينهم 57% يهود و22% عرب. وقال 47% إنه لديهم "ثقة كبيرة بوزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بينهم 52% يهود و29% عرب؛ بينما نسبة "الثقة الكبيرة" بوزير الأمن الجديد، يسرائيل كاتس، 20%، بينهم 22.5% يهود و8% عرب.
وقال 28% إنه لديهم ثقة كبيرة" برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بينهم 34% يهود و7% عرب. وعبر 25% عن "ثقة كبيرة" بالمفتش العام الجديد للشرطة، دانيال ليفي، بينهم 29% يهود و9% عرب. وأفاد 24% بأن لديهم "ثقة كبيرة" بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بينهم 28.5% يهود و5% عرب.
وحول الثقة ببيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة ولبنان، قال 64%، بينهم 75% و22% عرب، إن لديهم "ثقة كبيرة"؛ وعبر 15%، بينهم 15% يهود و16%، عن ثقة متوسطة؛ وذكر 16%، بينهم 9% يهود و47% عرب، عن ثقة متدنية؛ فيما قال 5%، بينهم 2% يهود و16%، إنه ليس لديهم إجابة.
ورأى 35.5%، بينهم 32% يهود و48% عرب، أن قرارات الشرطة متأثرة "بشكل كبير جدا" باعتبارات سياسية لدى بن غفير؛ وقال 26%، 28% يهود و18% عرب، إنها متأثرة "بشكل كبير"؛ وادعى 19%، بينهم 22% يهود و8.5% أنها متأثرة "بشكل ضئيل"؛ و9%، بينهم 10% و4.5% عرب، أنها "ليست متأثرة أبدا؛ و10.5%، بينهم 8% يهود و21% عرب، لا يعرفون الإجابة.
وقال 48%، بينهم 54% يهود و24% إنهم "متأكدون" من أنهم سيتصلون بالشرطة في حال شعروا بأنهم مهددون؛ بينما قال 40%، بينهم 39% يهود و41.5% عرب، إنهم يعتقدون أنهم سيتصلون بالشرطة؛ ويعتقد 6%، بينهم 4% يهود و13% عرب، إنهم لن يتصلوا بالشرطة؛ وقال 5%، بينهم 2% يهود و18% عرب، إنهم لا يعرفون إذا كانوا سيتصلون بالشرطة.
وفي إجابتهم على سؤال حول "مدى الرضا من الإنجازات العسكرية (الإسرائيلية) في لبنان حتى الآن"، قال 23%، بينهم 27% يهود و6% عرب، إنهم "راضون بقدر كبير جدا"؛ 40%، بينهم 45% يهود و18.5% عرب، راضون "بقدر كبير"؛ 16%، بينهم 17% يهود و13.5% عرب، راضون "بقدر متوسط"؛ 6%، بينهم 4% يهود و13.5% عرب، "بقدر ضئيل"؛ 5%، بينهم 2% يهود و17% عرب، "بقدر متدن جدا"؛ 10%، بينهم 5% يهود و31.5% عرب، لا يعلمون.
وقال 80%، بينهم 82.5% يهود و71% عرب، إن الواقع الأمني الراهن لا يسمح بعودة سكان إلى البلدات القريبة من الحدود الشمالية؛ فيما اعتبر 7% من جميع الفئات أنه يسمح بعودتهم؛ و13%، بينهم 10.5% يهود و22% عرب، لا يعرفون الإجابة.
واعتبر 67%، بينهم 76% يهود و29.5% عرب، أنهم "متأكدون أو يعتقدون" أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب على غزة؛ وقال 17.5%، 13% يهود و35.5%، إنهم "متأكدون أو يعتقدون" إنه لن ينتصر؛ وأفاد 15.5%، بينهم 11% يهود و35% عرب، إنهم لا يعرفون.
وحول ما إذا ستحقق إسرائيل أهداف الحرب على غزة، ادعى 11%، بينهم 13% يهود و4% عرب، أنه "ستتحقق بكاملها"؛ 43%، بينهم 49% يهود و18.5%، "ستتحقق بقدر كبير"؛ 24%، بينهم 23% يهود و26% عرب، "ستتحقق بقدر ضئيل فقط"؛ 10%، بينهم 7% يهود و23.5% عرب، "لن تتحقق أبدا"؛ 12%، بينهم 8% يهود و28% عرب، لا يعرفون.
واعتبر 37%، بينهم 44% يهود و8.5% عرب، أن "على إسرائيل توسيع العملية البرية إلى حين يتم نزع سلاح حزب الله"؛ وأيد 42%، بينهم 45% يهود و30% عرب، مقولة أن "على إسرائيل استكمال العملية البرية بشكل مركز والسعي إلى اتفاق يستوفي مطالب إسرائيل الأمنية"؛ وقال 10%، بينهم 4% يهود و34% عرب، إنهم لا يوافقون على أي من المقولتين السابقتين، و11%، 7% يهود و27% عرب، لا يعرفون.
وفيما يتعلق باحتمال سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية ومدى الضرر الذي سيلحقه بالمحفزات على الخدمة القتالية، قال 41%، بينهم 45% يهود و24.5% عرب، إنه "سيضر جدا"؛ 22%، بينهم 22.5% يهود و20% عرب، "سيضر"؛ 13%، بينهم 12.5% يهود و17% عرب، "لن يضر كثيرا"؛ 13%، بينهم 14% يهود و7,5% عرب، "لن يضر أبدا؛ 11%، بينهم 6% يهود و31% عرب، لا يعرفون.
وفيما يتعلق بتأثير إقالة غالانت وتعيين كاتس مكانه كوزير للأمن على "إنجازات الحرب، قال 19%، بينهم 23% يهود و4% عرب، إن ذلك "سيحسن إنجازات الحرب"؛ واعتبر 42%، بينهم 41% يهود و43.5% عرب، أن ذلك "سيضر بإنجازات الحرب"؛ 18%، بينهم 18% يهود و20.5% عرب، "تغيير وزير الأمن بن يحسن ولن يضر بإنجازات الحرب"؛ 21%، بينهم 18% يهود و32% عرب، لا يعرفون.
ووافق 61%، بينهم 56% يهود و82.5% عرب، على مقولة أن "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر"؛ بينما لم يوافق على هذه المقولة 29%، بينهم 44% يهود و17.5% عرب.
وأيد 83% من اليهود و48% من العرب مقولة أن "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب"، ولم يوافق على هذه المقولة 17% من اليهود و51.5% من العرب.
واعتبر 8% من اليهود و3% من العرب أن "الشعور بالتضامن في المجتمع الإسرائيلي تعزز جدا في الفترة الحالية"؛ وحسب 27% من اليهود و5% من العرب، فإن "الشعور بالتضامن تعزز"؛ وقال 17.5% من اليهود و16.5% من العرب إنه "لا تغيير في الشعور بالتضامن"؛ وذكر 22% من اليهود و27% من العرب إن "الشعور بالتضامن انخفض"؛ 14% من اليهود و16.5% من الهرب: "الشعور بالتضامن انخفض جدا"؛ 11.5% من اليهود و32% من العرب لا يعرفون الإجابة.
وحول مدى القلق من وضع إسرائيل الاجتماعي بعد الحرب، قال 38% من اليهود و33.5% من العرب إنهم "قلقون جدا"؛ وذكر 28% من اليهود و21% من العرب إنهم "قلقون"؛ 19% من اليهود و21% من العرب: "قلقون بقدر متوسط"؛ 8% من اليهود و5% من العرب "قلقون بقدر ضئيل"؛ 4% من اليهود و5% من العرب "غير قلقين أبدا".
وذكر 67% من اليهود و25% من العرب إنهم متفائلون حيال "قدرة المجتمع الإسرائيلي على الانتعاش من الأزمة والنمو"؛ بينما 28% من اليهود و52% من العرب متشائمون حيال ذلك؛ و5% من اليهود و23% من العرب لا يعرفون.
وفيما يتعلق بشعور الأمن الشخصي في الفترة الحالية، قال 30% من اليهود و4% من العرب إن شعورهم "مرتفع أو مرتفع جدا"؛ 44% من اليهود و28% من العرب شعورهم "متوسط"؛ 25% من اليهود و58% من العرب شعورهم "متدن أو متدن جدا؛ وقال 1% من اليهود و10% من العرب إنهم لا يعرفون.
وقال 24% من اليهود و29.5% من العرب إنهم يفكرون بمغادرة البلاد؛ بينما 68% من اليهود و50% من العرب لا يفكرون بذلك؛ و8% من اليهود و20.5% من العرب لا يعرفون الإجابة.
ويعتقد "بقدر كبير جدا" 27% من اليهود و17.5% من العرب أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، سيعمل لصالح المصالح الأمنية الإسرائيلية؛ فيما يعتقد "بقدر كبير" 42% من اليهود و28% من العرب أنه سيفعل ذلك؛ وقال 13.5% من اليهود و19.5% من العرب إن ترامب سيفعل ذلك "بقدر ضئيل"؛ 3% من اليهود و6.5% من العرب: "بقدر ضئيل جدا"؛ 14.5% من اليهود و28.5% من العرب لا يعرفون.
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