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استطلاع: أغلبية كبيرة تعتقد أن قرارات الشرطة متأثرة باعتبارات بن غفير

11/14/2024 7:10:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - عبرت نسبة متدنية جدا من المواطنين في إسرائيل عن "ثقة كبيرة" بحكومة بنيامين نتنياهو، بلغت 21%، بينهم 25% من اليهود و7% من العرب، في ظل الحرب على غزة، وذلك في استطلاع دوري بعنوان "استطلاع السيوف الحديدية"، نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب.

وقال 36% إن لديهم ثقة كبيرة بالشرطة الإسرائيلية، بينهم 41% يهود و16% عرب، فيما ارتفعت نسبة "الثقة الكبيرة" بالجيش الإسرائيلي إلى 74%، وكانت 85% بين اليهود و32% بين العرب. وشمل الاستطلاع ألف مواطن بينهم 800 يهودي و200 عربي يشكلون عينة تمثل الجمهور في إسرائيل.

وفيما يتعلق بالثقة بالمسؤولين الإسرائيليين، عبّر 50% عن "ثقة كبيرة" برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بينهم 57% يهود و22% عرب. وقال 47% إنه لديهم "ثقة كبيرة بوزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بينهم 52% يهود و29% عرب؛ بينما نسبة "الثقة الكبيرة" بوزير الأمن الجديد، يسرائيل كاتس، 20%، بينهم 22.5% يهود و8% عرب.

وقال 28% إنه لديهم ثقة كبيرة" برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بينهم 34% يهود و7% عرب. وعبر 25% عن "ثقة كبيرة" بالمفتش العام الجديد للشرطة، دانيال ليفي، بينهم 29% يهود و9% عرب. وأفاد 24% بأن لديهم "ثقة كبيرة" بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بينهم 28.5% يهود و5% عرب.

وحول الثقة ببيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة ولبنان، قال 64%، بينهم 75% و22% عرب، إن لديهم "ثقة كبيرة"؛ وعبر 15%، بينهم 15% يهود و16%، عن ثقة متوسطة؛ وذكر 16%، بينهم 9% يهود و47% عرب، عن ثقة متدنية؛ فيما قال 5%، بينهم 2% يهود و16%، إنه ليس لديهم إجابة.

ورأى 35.5%، بينهم 32% يهود و48% عرب، أن قرارات الشرطة متأثرة "بشكل كبير جدا" باعتبارات سياسية لدى بن غفير؛ وقال 26%، 28% يهود و18% عرب، إنها متأثرة "بشكل كبير"؛ وادعى 19%، بينهم 22% يهود و8.5% أنها متأثرة "بشكل ضئيل"؛ و9%، بينهم 10% و4.5% عرب، أنها "ليست متأثرة أبدا؛ و10.5%، بينهم 8% يهود و21% عرب، لا يعرفون الإجابة.

وقال 48%، بينهم 54% يهود و24% إنهم "متأكدون" من أنهم سيتصلون بالشرطة في حال شعروا بأنهم مهددون؛ بينما قال 40%، بينهم 39% يهود و41.5% عرب، إنهم يعتقدون أنهم سيتصلون بالشرطة؛ ويعتقد 6%، بينهم 4% يهود و13% عرب، إنهم لن يتصلوا بالشرطة؛ وقال 5%، بينهم 2% يهود و18% عرب، إنهم لا يعرفون إذا كانوا سيتصلون بالشرطة.

وفي إجابتهم على سؤال حول "مدى الرضا من الإنجازات العسكرية (الإسرائيلية) في لبنان حتى الآن"، قال 23%، بينهم 27% يهود و6% عرب، إنهم "راضون بقدر كبير جدا"؛ 40%، بينهم 45% يهود و18.5% عرب، راضون "بقدر كبير"؛ 16%، بينهم 17% يهود و13.5% عرب، راضون "بقدر متوسط"؛ 6%، بينهم 4% يهود و13.5% عرب، "بقدر ضئيل"؛ 5%، بينهم 2% يهود و17% عرب، "بقدر متدن جدا"؛ 10%، بينهم 5% يهود و31.5% عرب، لا يعلمون.

وقال 80%، بينهم 82.5% يهود و71% عرب، إن الواقع الأمني الراهن لا يسمح بعودة سكان إلى البلدات القريبة من الحدود الشمالية؛ فيما اعتبر 7% من جميع الفئات أنه يسمح بعودتهم؛ و13%، بينهم 10.5% يهود و22% عرب، لا يعرفون الإجابة.

واعتبر 67%، بينهم 76% يهود و29.5% عرب، أنهم "متأكدون أو يعتقدون" أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب على غزة؛ وقال 17.5%، 13% يهود و35.5%، إنهم "متأكدون أو يعتقدون" إنه لن ينتصر؛ وأفاد 15.5%، بينهم 11% يهود و35% عرب، إنهم لا يعرفون.

وحول ما إذا ستحقق إسرائيل أهداف الحرب على غزة، ادعى 11%، بينهم 13% يهود و4% عرب، أنه "ستتحقق بكاملها"؛ 43%، بينهم 49% يهود و18.5%، "ستتحقق بقدر كبير"؛ 24%، بينهم 23% يهود و26% عرب، "ستتحقق بقدر ضئيل فقط"؛ 10%، بينهم 7% يهود و23.5% عرب، "لن تتحقق أبدا"؛ 12%، بينهم 8% يهود و28% عرب، لا يعرفون.

واعتبر 37%، بينهم 44% يهود و8.5% عرب، أن "على إسرائيل توسيع العملية البرية إلى حين يتم نزع سلاح حزب الله"؛ وأيد 42%، بينهم 45% يهود و30% عرب، مقولة أن "على إسرائيل استكمال العملية البرية بشكل مركز والسعي إلى اتفاق يستوفي مطالب إسرائيل الأمنية"؛ وقال 10%، بينهم 4% يهود و34% عرب، إنهم لا يوافقون على أي من المقولتين السابقتين، و11%، 7% يهود و27% عرب، لا يعرفون.

وفيما يتعلق باحتمال سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية ومدى الضرر الذي سيلحقه بالمحفزات على الخدمة القتالية، قال 41%، بينهم 45% يهود و24.5% عرب، إنه "سيضر جدا"؛ 22%، بينهم 22.5% يهود و20% عرب، "سيضر"؛ 13%، بينهم 12.5% يهود و17% عرب، "لن يضر كثيرا"؛ 13%، بينهم 14% يهود و7,5% عرب، "لن يضر أبدا؛ 11%، بينهم 6% يهود و31% عرب، لا يعرفون.

وفيما يتعلق بتأثير إقالة غالانت وتعيين كاتس مكانه كوزير للأمن على "إنجازات الحرب، قال 19%، بينهم 23% يهود و4% عرب، إن ذلك "سيحسن إنجازات الحرب"؛ واعتبر 42%، بينهم 41% يهود و43.5% عرب، أن ذلك "سيضر بإنجازات الحرب"؛ 18%، بينهم 18% يهود و20.5% عرب، "تغيير وزير الأمن بن يحسن ولن يضر بإنجازات الحرب"؛ 21%، بينهم 18% يهود و32% عرب، لا يعرفون.

ووافق 61%، بينهم 56% يهود و82.5% عرب، على مقولة أن "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر"؛ بينما لم يوافق على هذه المقولة 29%، بينهم 44% يهود و17.5% عرب.

وأيد 83% من اليهود و48% من العرب مقولة أن "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب"، ولم يوافق على هذه المقولة 17% من اليهود و51.5% من العرب.

واعتبر 8% من اليهود و3% من العرب أن "الشعور بالتضامن في المجتمع الإسرائيلي تعزز جدا في الفترة الحالية"؛ وحسب 27% من اليهود و5% من العرب، فإن "الشعور بالتضامن تعزز"؛ وقال 17.5% من اليهود و16.5% من العرب إنه "لا تغيير في الشعور بالتضامن"؛ وذكر 22% من اليهود و27% من العرب إن "الشعور بالتضامن انخفض"؛ 14% من اليهود و16.5% من الهرب: "الشعور بالتضامن انخفض جدا"؛ 11.5% من اليهود و32% من العرب لا يعرفون الإجابة.

وحول مدى القلق من وضع إسرائيل الاجتماعي بعد الحرب، قال 38% من اليهود و33.5% من العرب إنهم "قلقون جدا"؛ وذكر 28% من اليهود و21% من العرب إنهم "قلقون"؛ 19% من اليهود و21% من العرب: "قلقون بقدر متوسط"؛ 8% من اليهود و5% من العرب "قلقون بقدر ضئيل"؛ 4% من اليهود و5% من العرب "غير قلقين أبدا".

وذكر 67% من اليهود و25% من العرب إنهم متفائلون حيال "قدرة المجتمع الإسرائيلي على الانتعاش من الأزمة والنمو"؛ بينما 28% من اليهود و52% من العرب متشائمون حيال ذلك؛ و5% من اليهود و23% من العرب لا يعرفون.

وفيما يتعلق بشعور الأمن الشخصي في الفترة الحالية، قال 30% من اليهود و4% من العرب إن شعورهم "مرتفع أو مرتفع جدا"؛ 44% من اليهود و28% من العرب شعورهم "متوسط"؛ 25% من اليهود و58% من العرب شعورهم "متدن أو متدن جدا؛ وقال 1% من اليهود و10% من العرب إنهم لا يعرفون.

وقال 24% من اليهود و29.5% من العرب إنهم يفكرون بمغادرة البلاد؛ بينما 68% من اليهود و50% من العرب لا يفكرون بذلك؛ و8% من اليهود و20.5% من العرب لا يعرفون الإجابة.

ويعتقد "بقدر كبير جدا" 27% من اليهود و17.5% من العرب أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، سيعمل لصالح المصالح الأمنية الإسرائيلية؛ فيما يعتقد "بقدر كبير" 42% من اليهود و28% من العرب أنه سيفعل ذلك؛ وقال 13.5% من اليهود و19.5% من العرب إن ترامب سيفعل ذلك "بقدر ضئيل"؛ 3% من اليهود و6.5% من العرب: "بقدر ضئيل جدا"؛ 14.5% من اليهود و28.5% من العرب لا يعرفون.

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