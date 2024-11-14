غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في دمشق وريفها

(MENAFN
- Palestine News Network
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دمشق / PNN - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، هجوما صاروخيًا على مناطق في العاصمة السورية دمشق وريفها، من بينها مناطق المزة والديماس والصبورة والسيدة زينب. وأفادت التقارير بأن الطائرات الإسرائيلي نفذت الهجوم من فوق أراضي الجولان السوري المحتل؛ فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدفاعات السورية أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية في ريف حمص.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري "سانا"، سُمعت أصوات انفجارات قوية في محيط مدينة دمشق، حيث تعمل السلطات على التحقق من طبيعة تلك الانفجارات. ولم ترد بعد تفاصيل دقيقة عن حجم الأضرار أو الخسائر
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام السوري تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة، يُعتقد أنها إسرائيلية، في أجواء منطقة الأوراس جنوب مدينة حمص.
وبحسب المرصد، سُمِع دوي انفجار عنيف في المنطقة مع تصاعد الدخان من مكان سقوط الطائرة في الأراضي الزراعية جنوب مدينة حمص. ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية نتيجة الحادث.
وفي سياق متصل، أفاد المرصد بأن الهجوم الإسرائيلي أمس، الأربعاء، على منطقة القصير بريف حمص، استهدف مواقع لقوات النظام وأسفر عن إصابة 15 شخصًا من الفرقة الرابعة وقوات النظام، بالإضافة إلى آخرين من جنسيات مجهولة.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية على القصير عدة نقاط، منها حاجز الضبعة وحاجز المشتل في ريف القصير، إضافة إلى جسر الدف وجسر العدار بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.
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