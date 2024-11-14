غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في دمشق وريفها

MENAFN - Palestine News ) دمشق / PNN - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، هجوما صاروخيًا على مناطق في العاصمة السورية دمشق وريفها، من بينها مناطق المزة والديماس والصبورة والسيدة زينب. وأفادت التقارير بأن الطائرات الإسرائيلي نفذت الهجوم من فوق أراضي الجولان السوري المحتل؛ فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدفاعات السورية أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية في ريف حمص.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري "سانا"، سُمعت أصوات انفجارات قوية في محيط مدينة دمشق، حيث تعمل السلطات على التحقق من طبيعة تلك الانفجارات. ولم ترد بعد تفاصيل دقيقة عن حجم الأضرار أو الخسائر

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام السوري تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة، يُعتقد أنها إسرائيلية، في أجواء منطقة الأوراس جنوب مدينة حمص.

وبحسب المرصد، سُمِع دوي انفجار عنيف في المنطقة مع تصاعد الدخان من مكان سقوط الطائرة في الأراضي الزراعية جنوب مدينة حمص. ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية نتيجة الحادث.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد بأن الهجوم الإسرائيلي أمس، الأربعاء، على منطقة القصير بريف حمص، استهدف مواقع لقوات النظام وأسفر عن إصابة 15 شخصًا من الفرقة الرابعة وقوات النظام، بالإضافة إلى آخرين من جنسيات مجهولة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية على القصير عدة نقاط، منها حاجز الضبعة وحاجز المشتل في ريف القصير، إضافة إلى جسر الدف وجسر العدار بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.