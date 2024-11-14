فلسطين ما بين بايدن البلاستيكي وترامب الصاخب بقلم أكرم عطاالله العيسة

MENAFN - Palestine News ) في الثاني عشر من أكتوبر 2023 أي بعد خمسة أيام من عملية طوفان الأقصى السابع من أكتوبر 2023، وصل الخارجة الامريكية انتوني بلينكن الى تل ابيب وبعد ان عقد اجتماعا مع بنيامين وقف في مؤتمر صحفي مشترك بينهما وقال "انا ممتن أن أكون هنا في إسرائيل، أتحدث بشكل شخصي، واتيت كيهودي" بمعني آخر فهو يعلن انه في إسرائيل حتى يحارب مع إسرائيل كتفا بكتف مع الاحتلال الإسرائيلي ضد ما اسماه التطرف والعنف الفلسطيني، وهو بذلك قد اعطى المظلة السياسية وأطلق الدعم العسكري غير المحدود لإسرائيل. لم تمضي سوى عشرة أيام حتى وصل الرئيس الأمريكي جو بايدنالى إسرائيل وقال " جئت هنا للتأكد من توفر كل ما تحتاجونه للدفاع عن أنفسكم، وحتى يعرف الناس والعالم اننا نقف مع إسرائيل"انه جو بايدن صاحب المقولة الشهيرة امام الكونجرس الأمريكي عام 1986 التي عبر فيها عن استعداده للدعم العسكري السخي لإسرائيلحيث قال "انه أفضل استثمار قمنا به على الاطلاق بقيمة 3 مليار دولار، لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على الولايات المتحدة ان تخترع إسرائيل لحماية مصالحها في المنطقة"، حتى ان بايدن وبعد مرور ما يقارب أربع عقود على موقفه هذا فانه يذهب ابعد من ذلك عندما يقول "ليس بالضرورة ان تكون يهوديا حتى تكون صهيوني".

يكثر الحديث هذه الأيام ان ترامب سيقوم باختيار العديد من الشخصيات الامريكية اليهودية والمعروفة بتطرفها لتكون ضمن ادارته، وكأن الامر كان مختلفا ابان إدارة بايدنالديمقراطي، بل ربما ان الأعضاء اليهود في إدارة بايدنالديمقراطي اليهود كانوا أكثر مقارنة بالمرحلة الجديدة من اعتلاء ترامب الجمهوري لسدة البيت الابيض، والامثلة عديدة منهم، فبالإضافة الى انتوني بلينكن هناك، ديفدكوهين نائب مدير المخابرات المركزية، ميرك جارلاند المدعى العام، افريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتين وهو الذي خدم يوما في الجيش الإسرائيلي قبل ان ينتقل الى أمريكا، وهنالك غيرهم الكثير. اليهود في إدارة بايدن أكثر عددا من المرشحين اليهود من قبل ترامب ليكونوا في إدارة البيت الأبيض. بكل تأكيد ليس بالضرورة ان تحتكم سياسات الإدارات الامريكية تبعا لعدد اليهود في كل إدارة، خاصة ان بعض اليهود الامريكان ينتمون الى أحزاب وبيئات سياسية مختلفة، لكن من يتتبع الممارسات السياسية الامريكية في عهد بايدن تجاه القضية الفلسطينية يجد مفاصل أساسية مركزية وكذلك قرارات سياسية لا تختلف بشكل جوهري عما يتم توقعه من قبل إدارة ترامب تجاه القضية الفلسطينية واستمرارية الدعم لإسرائيل والتنكر للحقوق الفلسطينية.

في السادس من كانون اول 2017 اعترف ترامب بمدينة القدس والتي تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967 كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ضاربا في عرض الحائط كل القرارات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، وبعد اقل من عام قامت الولايات المتحدة الامريكية بنقل سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس. حينها تم التعامل مع مثل هذه القرارات غير المسبوقة على انها أخلت بالدور الأمريكي "المعلن رسميا" الذي يطرح نفسه كراعي لعملية السلام المزعومة، واعتبر الكثيرين ان ذلك يقوض مفهوم الدولتين الذي دأبت الإدارات الامريكية المتلاحقة على طرحه كحل للقضية الفلسطينية. والسؤال الذي طرح نفسه في حينه وبعد ان فاز الديمقراطيون ووصل جو بايدن الى سدة البيت الأبيض، هل نظر الى هذا الموضوع بشكل مختلف او عمل على تصويبه وفقا للشرعية الدولية؟ بمنتهى البساطة فان إدارة بايدن في عام 2020، لم تغير شيئا وفقط استبدلت السفير الأمريكي الواضح في ولائه الصهيوني وتأييده للاستيطان ديفيد فريدمان ووضعت بدلا منه سفيرا جديد اقل سفورا وميلا للدبلوماسية وهو جاك ليو.

خلال المرحلة الممتدة ما بين عام 2016 حتى 2020 وهي ولاية دونالد ترامب الأولى في البيت الأبيض اطلق ترامب ايدي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو، بل انه أي ترامب وادارته امتثلوا للموقف الإسرائيلي حرفيا وتجلى ذلك بما عرف بصفقة القرن التي كان عرابها الأمريكي اليهودي جاريد كوشنير صهر ترامب، والتي كان واضحا انها صياغة إسرائيلية ليس فقط من حيث البعد السياسي بل أيضا بالمنظور الديني التوراتي، وتضمن الخطة استمرار السيطرة الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية، وكذلك ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة الى إسرائيل، وبقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية. على الرغم من حالة الرفض الفلسطينية لهذه الخطة الا ان كوشنير وترامب استمرا في تهيئة مناخاتها وارضيتها ضمن البعد العربي بحيث تم خلق ساحة عربية تطبيعيه مع إسرائيل تمثل ذلك بما عرف باتفاقية ابراهام " البحرين، الامارات، المغرب".

وصل بايدن الى البيت الأبيض مطلع العام 2021، وعلى الرغم انه لم يتبنى بشكل معلن صفقة القرن، الا انه بالمقابل أكمل العمل باتفاقية ابراهام من خلال وزير خارجيتهانتوني بلينكن والذي عمل بشكل غير مسبوق من اجل اقناع العربية السعودية بالتطبيع مع إسرائيل، الا ان عملية طوفان الأقصى أطاحت بخططه في الإجهاض على القضية الفلسطينية وتعميم التطبيع عربيا.

على الرغم من الكثير من المماحكات

واحيانا بعضا من غضب من قبل بايدن تجاه نتنياهو ومحاولة اظهار بعض الاختلافات ما بين الموقف الإسرائيلي والامريكي في الية إدارة الحرب على الفلسطينيين واللبنانيين منذ عملية طوفان الأقصى، مثال مطالبات الامريكان بإدخال المواد الغذائية بشكل اكبر الى قطاع غزة، او التحذيرات من دخول رفح، او عدم قبول السيطرة على محور فلادلفيا، وتقليل اعداد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، الا ان كل ذلك لا يعني اية خلافات جوهرية ما بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي فلقد حصلت إسرائيل على دعم عسكري ومالي وسياسي ودبلوماسي امريكي غير مسبوق منذ نشأة الكيان الإسرائيلي " ما يقارب 28 مليار دولار خلال عام"، إضافة الى ذلك لم تتخذ أمريكا أي مواقف يذكر امام التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة الغربية وانتهاك حرمة المسجد الأقصى التي يقودها كلا من الوزيران بن غبير وسمودريتش، وبدعم واضح من قبل رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو.

أربعة أعوام قضاها ترامب على رأس البيت الأبيض 2016 – 2020 كانت زاخرة بالدعم وإطلاق اليد لإسرائيل حتى بدون اية لغة دبلوماسية اعتذارية، وأربعة أعوام أخرى 2021 – 2024 اعتلى سدة البيت الأبيض جو بايدن بوجه بلاستيكي وبمهارة دبلوماسية ووزير خارجية بارد المشاعر يسمع بالمجازر التي تفتك بالفلسطينيين واللبنانيين ولا يرمش له جفن، واما الأعوام الاربعة القادمة فهي بلا شك صاخبة سيعلوها الصراخ والتهديد والوعيد وبعضا من الصفقات، ويبقى السؤال إذا ما كانت ستحمل اختلافات جوهرية مفتوحا.



