واشنطن بوست: خطة إسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان كـ”هدية” لترامب.. وتتضمن دوراً لروسيا

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN -نشرت صحيفة“واشنطن بوست” تقريرًا أعدته سوزان حيداموس وجون هدسون قالا فيه إن إسرائيل تعد خطة وقف إطلاق النار كهدية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وفي التقرير، الذي قالت الصحيفة إنه حصري، جاء أن مساعدًا مقرّبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين أخبر وصهره جاريد كوشنر أن إسرائيل تعمل على خطة وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك حسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين اطّلعوا على الاجتماع، بهدف تقديم إنجاز مبكّر في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب.

وكان مقرّ ترامب في مار إي لاغو بفلوريدا أول محطة لرون ديرمر، الشؤون الإستراتيجية في حكومة نتنياهو، في جولته في الولايات المتحدة، يوم الأحد، قبل السفر إلى البيت الأبيض لإطلاع مسؤولي إدارة بايدن بشأن المحادثات. وهي علامة على مدى سرعة تحوّل مركز الثقل السياسي لأمريكا بعد فوز ترامب في الانتخابات. وقال مسؤول إسرائيلي:“هناك تفاهم بأن إسرائيل ستقدّم هدية ما لترامب، وأن هناك تفاهمًا بشأن لبنان بحلول كانون الثاني/يناير”.

نبيه بري: هل هناك عاقل يعتقد أننا سنوافق على تسوية أو حلّ يخدم المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح اللبنانية والسيادة!

وقال المتحدث باسم ديرمر لـ“واشنطن بوست” إنه ناقش مجموعة واسعة من القضايا خلال رحلته، لكنه لم يوضح.

ورفض مكتب نتنياهو والمتحدث باسم ترامب التعليق، وكذا لم يرد المتحدث باسم كوشنر على طلب للتعليق. وقال ترامب إنه يريد وقف حروب الشرق الأوسط، لكنه أخبره، في الشهر الماضي، بمكالمة هاتفية:“اعمل ما يجب عمله” ضد“حزب الله” و”حماس”.

ومن غير الواضح ما هو التأثير، إن وُجد، للاقتراح اللبناني الذي نوقش في مار إي لاغو على محادثات وقف إطلاق النار المتوقفة، وإطلاق سراح الأسرى في غزة.

وقال فرانك لوينشتاين، المبعوث الخاص السابق للمفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية في عهد الرئيس باراك أوباما، والذي عمل خلال فترة الانتقال إلى إدارة ترامب الأولى:“لا يوجد لدى نتنياهو ولاء لبايدن، وسيركّز بالكامل على كسب ودّ ترامب”.

وأضاف أنه إذا كان عام 2016 مؤشرًا، فـ“لن يتردد ترامب في التصرّف وكأنه رئيسٌ بالفعل عندما يرى فرصة”.

وقال نتنياهو، في كلمة مسجّلة بالفيديو، يوم الأحد، إنه تحدّثَ مع ترامب ثلاث مرات منذ انتخابه، وأنهما وافقا على“وجود فرصة كبرى تنتظر إسرائيل لتحقيق السلام”. وهو تصريح لافت للنظر يأتي بعد أكثر من عام من الحرب المدمرة في غزة، وستة أسابيع من الحرب في لبنان.

وتقول الصحيفة إن نتنياهو كان يخطط لمرحلة جديدة في واشنطن، قبل وقت طويل من يوم الانتخابات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، حسب مسؤول إسرائيلي. كما كان ديرمر على اتصال مستمر مع كوشنر الذي عمل مستشارًا لترامب في ولايته الأولى، ولديه علاقات تجارية مع دول عربية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، يوم الأحد، إن المحادثات في مقر إقامة ترامب ركزت على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار بتعاون غربي وروسي.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن هناك خططاً يتم العمل عليها لزيادة العمليات البرية في لبنان إذا انهارت المحادثات في نهاية المطاف.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن شروط الصفقة قيد المناقشة تقضي بانسحاب مقاتلي“حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني، أي الحافة الشمالية لمنطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة، والتي أنشئت بعد صراع عام 2006 بين إسرائيل و”حزب الله”.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي أعقاب الهجمات التي شنتها“حماس” على إسرائيل، استخدم مقاتلو“حزب الله” المنطقة كنقطة انطلاق لإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 45 إسرائيليًا و31 جنديًا وإجبار حوالي 60,000 شخص على ترك منازلهم.

وأدّت الحملة العسكرية في لبنان إلى نزوح مليون شخص تقريبًا. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن أكثر من 3,300 شخص قتلوا منذ بداية الحرب. وقال“حزب الله” إن نحو 500 من مقاتليه سقطوا في المواجهات. وقتل أكثر من 40 جنديًا إسرائيليًا في معارك برية، منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بمن فيهم ستة يوم الأربعاء. وقال شخص مقرّب من“حزب الله” إن الجماعة ستكون على استعداد لسحب مقاتليها شمال الليطاني كجزء من وقف إطلاق النار المؤقت. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجيش اللبناني سيتولّى السيطرة على المنطقة الحدودية لفترة أولية مدّتها 60 يومًا، بإشراف الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال لوينشتاين إن نتنياهو قد يكون يهدف إلى اتفاق مؤقت مع بقاء بايدن في منصبه، تاركًا التسوية النهائية لترامب لينسب الفضل إليه.

وقال:“الشيء الوحيد الذي يهتم به نتنياهو أكثر من ترامب هو سياسته الداخلية، وإعادة المدنيين الإسرائيليين إلى الشمال هو هدف رئيسي قد لا يرغب في انتظاره”.

وتقول الصحيفة إن الخطوط العريضة للاتفاقية التي تتشكّل تشبه تلك الموجودة في جولات سابقة من المفاوضات، وتتماشى مع رغبة ترامب المعلنة في إنهاء حرب إسرائيل متعددة الجبهات، لكن الخطة لم تقدم رسميًا بعد إلى“حزب الله”، حسب المسؤولين.

ويدعو الاقتراح إلى تمكين الجيش الإسرائيلي من العمل عبر الحدود في حالة حدوث انتهاكات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمسؤولين اللبنانيين. وعبّرَ رئيسُ مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي يتوسّط نيابةً عن“حزب الله”، يوم الثلاثاء:“هل هناك عاقل يعتقد أننا سنوافق على تسوية أو حلّ يخدم المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح اللبنانية والسيادة”.

وقال الشخص المقرّب من“حزب الله” إن شروط الجماعة للتقدّم باتجاه وقف إطلاق النار واضحة:“يجب منع إسرائيل من القيام بعمليات داخل الأراضي اللبنانية”.

لكن نتنياهو، المتهم من ناقديه بتوسيع مجال الحرب خدمة لهدفه السياسي، وبعد أن حمّله منتقدوه مسؤولية الإخفاق الأمني في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يبدو أنه يراهن على أن اللحظة السياسية ناضجة لتحقيق اختراق.

وقال إسرائيل زيف، رئيس مديرية العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي لا يزال على اتصال بأعضاء بارزين في المؤسسة الأمنية:“كانت هذه صفقة انتظر نتنياهو تقديمها لترامب”، في إشارة إلى استعادة“حزب الله” توازنه وقوته في الأسابيع الأخيرة، وقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين في الجنوب، بعد سلسلة من الضربات القاتلة لقيادته العليا وشبكة اتصالاته.

وبعد زيارته إلى مقرّ ترامب الخاص في مار إي لاغو، التقى ديرمر، يومي الإثنين والثلاثاء، بمسؤولي بايدن في واشنطن، بما في ذلك عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس إلى لبنان، وذلك حسب قول مسؤول أمريكي كبير. وأشار المسؤول إلى أن نتنياهو لا يزال منخرطًا مع الإدارة في عملية وقف إطلاق النار في لبنان. وقال مسؤول أمريكي ثان إن كل العمل على صفقة محتملة لا يزال يجري من قبل فريق ترامب، وإن تقدمًا قد تحقّق.

وتظهر مشاورات نتنياهو مع ترامب، قبل الانتخابات وبعدها، مدى رهانه على نتائج التصويت، ومدى حرصه على موازنة إستراتيجيّته مع إستراتيجية الإدارة الجديدة. لكن زيف قال إن رئيس الوزراء سيحتاج إلى الموازنة بين“نزوات” الرئيس المنتخب- وهو سياسي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته- وحسابات الأمن القومي، لأن ورقة“نفوذه هي ترامب” فقط.

قال نتنياهو إنه تحدّثَ مع ترامب ثلاث مرات منذ انتخابه، وإنهما وافقا على“وجود فرصة كبرى تنتظر إسرائيل لتحقيق السلام”

ويبدو أن هناك عاملًا جديدًا في خطة السلام الإسرائيلية للبنان: وهو روسيا، الدولة التي أدّت علاقاتها مع ترامب إلى تعقيد ولايته الأولى. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الاقتراح يدعو موسكو إلى منع“حزب الله” من إعادة تسليح نفسه عبر الطرق البرية السورية، والتي كانت، لسنوات، القناة الرئيسية للأسلحة من إيران، الراعي الرئيسي للجماعة المسلحة.

وزار مسؤولون روس إسرائيل، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، لمناقشة الخطة، حسب قول المسؤول الإسرائيلي. وقال المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إن ديرمر قام بزيارة سرية إلى روسيا، الأسبوع الماضي، لمتابعة النقاشات. ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق. وقال المسؤول الأمريكي إن روسيا لن تشارك في تنفيذ أو الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي ما يتعلق بالادعاءات المتنافسة بشأن تورط موسكو، قال لوينشتاين:“من المحتمل أن يكون كلاهما صحيحًا: لا دور للروس الآن في عهد بايدن، ولكن سيكون لهم دور كبير عندما يتولى ترامب منصبه لاحقًا”.

وقد حافظت روسيا، حليفة إيران، على وجودها في سوريا منذ تدخّلها خلال الحرب الأهلية في البلاد لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع“حزب الله” لسحق الانتفاضة المسلحة ضد حكومته بوحشية.

والآن، يبدو أن إسرائيل تعتمد على روسيا للضغط على بشار الأسد لقطع خطوط إمدادات“حزب الله”. وقال الشخص المقرب من الجماعة اللبنانية إن“حزب الله محاصر”. وتعتقد إسرائيل أن القوة القتالية لعدوها قد ضعفت إلى حد قبوله التسوية. وقال زيف إنه إذا قبل“حزب الله” الصفقة، فسوف تدخل حيز التنفيذ“بسرعة كبيرة، حيث توجد توقعات بأن محاولات انتهاكها ستكون فورية أيضًا”.

وبالتوازي مع جهود ديرمر، يحضّر الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثانية من العملية البرية، حسب مسؤول عسكري إسرائيلي، تحسبًا لانهيار المحادثات.

وواصل الطيران الإسرائيلي دكّه للمدن والبلدات اللبنانية في الأيام الماضية. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي:“لقد جردنا حزب الله من قدرته على ضربنا”، كما في الماضي.

وأكد كلٌّ من الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” أن ساحة المعركة تظل الجبهة الرئيسية في المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي، يوم الإثنين، إن ساحة المعركة هي العامل الوحيد القادر على“تغيير المعادلات السياسية”.

المصدر / القدس العربي