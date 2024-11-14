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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة النجاح الكبير لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

11/14/2024 7:07:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أخلص آيات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة النجاح المتميز الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024 في نسخته السابعة.
وأكد وزير الداخلية أن ما حققه المعرض من مشاركة واسعة للشركات العالمية والمختصين في المجال الجوي والطيران لهو دليل واضح على ما تتميز به مملكة البحرين من خبرة واسعة في استضافة الفعاليات العالمية انطلاقاً من رؤى جلالته المستنيرة ودعمه الدائم لتكون البحرين دوماً في الريادة والتميز في كافة المجالات.
كما أشاد وزير الداخلية بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران التي كان لها الدور البارز في تحقيق هذا النجاح من خلال متابعة سموه الشخصية واهتمامه في توفير الأجواء الملائمة التي ساهمت في إظهار هذا الحدث العالمي الهام بالصورة المشرفة.

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