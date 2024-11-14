جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة النجاح الكبير لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم ، برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أخلص آيات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة النجاح المتميز الذي حققه معرض
البحرين الدولي للطيران لعام 2024 في نسخته السابعة.
وأكد وزير الداخلية أن ما حققه المعرض من مشاركة واسعة للشركات العالمية والمختصين في المجال الجوي والطيران لهو دليل واضح على ما تتميز به مملكة البحرين من خبرة واسعة في استضافة الفعاليات العالمية انطلاقاً من رؤى جلالته المستنيرة ودعمه الدائم لتكون البحرين دوماً في الريادة والتميز في كافة المجالات.
كما أشاد وزير الداخلية بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران التي كان لها الدور البارز في تحقيق هذا النجاح من خلال متابعة سموه الشخصية واهتمامه في توفير الأجواء الملائمة التي ساهمت في إظهار هذا الحدث العالمي الهام بالصورة المشرفة.
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