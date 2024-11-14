المحكمة الدستورية تستقبل وفدًا من المشاركين في الدورة القضائية المتقدمة الثانية للضباط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، عددا من الضباط المشاركين في الدورة القضائية المتقدمة (الثانية) لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين، يرافقهم مشرفا الدورة النقيب حقوقي حمد جاسم الدوسري والنقيب حقوقي نواف إبراهيم الغانم.
وكان في استقبالهم الأمين العام الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة حيث نقل
تحيات وتمنيات المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة إلى المشاركين في الدورة، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون القائم بين المحكمة الدستورية والقضاء العسكري لقوة دفاع البحرين.
واطلع الضباط أثناء الزيارة على آلية العمل بالمحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في المنازعات الدستورية وأهم ما أرسته من مبادئ وأحكام، باعتبارها الضمانة التي تكفل حسن نفاذ الدستور في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وفي ختام الزيارة أعرب الضباط عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحكمة على حسن الاستقبال مشيدين بدورها القضائي المهم في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بمملكة البحرين.
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