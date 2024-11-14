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المحكمة الدستورية تستقبل وفدًا من المشاركين في الدورة القضائية المتقدمة الثانية للضباط

11/14/2024 7:07:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، عددا من الضباط المشاركين في الدورة القضائية المتقدمة (الثانية) لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين، يرافقهم مشرفا الدورة النقيب حقوقي حمد جاسم الدوسري والنقيب حقوقي نواف إبراهيم الغانم.
وكان في استقبالهم الأمين العام الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة حيث نقل تحيات وتمنيات المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة إلى المشاركين في الدورة، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون القائم بين المحكمة الدستورية والقضاء العسكري لقوة دفاع البحرين.
واطلع الضباط أثناء الزيارة على آلية العمل بالمحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في المنازعات الدستورية وأهم ما أرسته من مبادئ وأحكام، باعتبارها الضمانة التي تكفل حسن نفاذ الدستور في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وفي ختام الزيارة أعرب الضباط عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحكمة على حسن الاستقبال مشيدين بدورها القضائي المهم في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بمملكة البحرين.

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