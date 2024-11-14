"اختبر التميز": إنفينيتي QX80 الجديدة كلياً تصل إلى الشرق الأوسط

(MENAFN
- mslgroup) خلال حفل إطلاقها الدولي في مطلع هذا العام، أثارت إنفينيتي QX80 2025 الجديدة كلياً إعجاب الجميع في حدث مبهر شهدته ولاية نيويورك. كرمز للرقي والفخامة، إن الطراز الجديد من إنفينيتي QX80 يرتقي بمستويات الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة إلى آفاق جديدة ويعتبر أول سيارة من إنفينيتي في حقبة "الفجر الجديد" (New Dawn).
ومع طرح هذه السيارة المتميزة في المنطقة، نتطلع في المسعود للسيارات لتقديمها لعملائنا في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، ونحن على ثقة أن الطراز الأحدث من إنفينيتي سيثير إعجاب عملائنا بما يقدمه من تقنيات مبتكرة وتجربة قيادة استثنائية.
نبذل في "المسعود للسيارات"، قصارى جهدنا لتلبية احتياجات عملائنا. وذلك بفضل فهمنا العميق لمتطلباتهم، وحرصنا على رضاهم. ويعد طراز إنفينيتي QX80 أحد أبرز الطرازات التي تجسد أسلوب حياة العديد ممن يقدرون التميز والتفرد. وتتوافق هذه السيارة مع تطلعات السائقين الذين يسعون لتجربة قيادة فريدة من نوعها تجمع بين الأناقة والابتكار، حيث تشهد اهتماماً متنامياً من قبل عملائنا من مواطني الدولة، والذين يمثلون اليوم أكثر من 50% من مقتني هذا الطراز من شركة المسعود للسيارات.
وقد شهدنا نمواً ملحوظاً في مستوى رضا العملاء لسيارة QX80 وذلك بنسبة 14% بين عامي 2021 و2024، ما يعكس الارتباط القوي الذي يشعر به عملائنا تجاه هذا الطراز. كما ونتطلع إلى تحقيق زيادة تتجاوز 40% في المبيعات مقارنة بالطراز السابق، ويعود هذا التفاؤل بالدرجة الأولى إلى الاهتمام الشديد الذي شهدناه من قبل العملاء قبيل اطلاق السيارة، بالإضافة إلى الميزات الاستثنائية التي تقدمها، فضلاً عن تقنياتها المتقدمة، والتحسينات الكبيرة في تجربة القيادة والراحة أثناء التنقل.
ويقدم التصميم الجديد كلياً لسيارة QX80 تجربة قيادة تجمع بين الأناقة، الفن ومهارة التصنيع بأسلوب فريد، وهو مستوحى من فلسفة "فن الحركة" اليابانية التي تركز على اللمسات التزيينية الأنيقة والتفاصيل الدقيقة. تتألق السيارة بمظهرها الجريء وخطوطها الديناميكية والإنسيابية، مع شبكة أمامية معاد تصميمها وشعار إنفينيتي المضيء مع بعض الأشكال الهندسية التي تشبه الأجنحة، مما يضفي حضوراً عصرياً للسيارة عند قيادتها. ويتميز هذا التصميم الراقي بتناغمه وانسجامه التام مع جماليات المشاهد الطبيعية الساحرة في أبوظبي وشوارعها الحيوية.
وتوفر المقصورة الداخلية تجربة متميزة من الرفاهية والراحة. إذ سيستمتع الركاب بمساحات واسعة ومقاعد فارهة، ما يضمن استمتاع السائق والركاب بتجربة قيادة ممتعة وهادئة تتميز بطابع من الفخامة والحصرية حتى في أطول الرحلات. كما تتيح واجهة القيادة الرقمية وميزات الاتصال المتطورة للسائقين سهولة الوصول إلى وظائف الملاحة والترفيه أثناء التنقل. وتتميز المقصورة أيضاً بنظام التحكم في المناخ بالتعرف على السمات الحيوية البيومترية، مما يعزز تجربة القيادة ويجعل كل رحلة فريدة ومخصصة.
وعلى صعيد الأداء، تتفوق QX80 الجديدة كلياً بمحرك V6 توربيني مطور سعة 3.5 لتر، مع شاحن توربو مزدوج يوفر قوة تبلغ 450 حصاناً. ويتيح هذا المحرك تسارعاً سلساً وفائقاً. بينما تقدم تقنية ProPILOT Assist قدرات قيادة شبه مستقلة، ما يوفر توازناً مثالياً بين متعة القيادة وراحة البال خلال الرحلات الطويلة.
وتعد السلامة والابتكار ركيزتان أساسيتان في تصميم السيارة، وذلك من باب الحرص على راحة ومتعة السائقين وعائلاتهم مع مع ضمان تقديم أحدث التقنيات والتطورات في عالم السيارات.
ونسعى في "المسعود للسيارات" لتقديم تجربة متفردة لعملائنا عبر توفير سيارة إنفينيتي QX80 2025. ونحن على يقين بأن هذه السيارة ستلبي متطلبات العملاء المتميزين في أبوظبي والذين يتطلعون لتعزيز نمط حياتهم بأعلى مستويات الرفاهية مع جودة عالية وأداء لا يُضاهى.
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