ميديا روتانا يضمّ الشيف الإيطالي ماركو ميلوجيك لإدارة مطبخ بريجوز في فندق ميديا روتانا

(MENAFN
- Click On Group) يفخر فندق ميديا روتانا دبي بالإعلان عن تعيين الشيف ماركو ميلوجيك كرئيس طهاة في مطعم بريجوز، وجهة الطعام الإيطالية المتميزة في الفندق. ويجلب الشيف ماركو أكثر من 18 عامًا من الخبرة في الطهي إلى هذا الدور الجديد، مع شغف مثبت بالمأكولات الإيطالية الأصيلة.
سيقود الشيف ماركو مطبخ بريجوز في ابتكار تجربة طعام إيطالية لا تُنسى، بناءً على سمعة بريجوز في الجودة والإبداع. ويشتهر الشيف ماركو بنهجه المبتكر في النكهات الإيطالية التقليدية، ويخطط لتقديم أطباق موسمية جديدة، مع التركيز على المكونات الطازجة عالية الجودة والإعداد الحرفي والعرض الجذاب. ويؤكد أسلوبه القيادي على التميز في التقنية والالتزام بخلق تجارب طعام لا تُنسى لكل ضيف.
وعلق شريف مدكور، المدير العام لفندق ميديا روتانا: "يسعدنا أن نرحب بالشيف ماركو في فريقنا. إن تفانيه في المطبخ الإيطالي ورؤيته الإبداعية في الطهي يتماشى تمامًا مع التزامنا بتوفير أطباق استثنائية لضيوفنا. "نتطلع إلى رؤية موهبته وحماسه تتجسد في بريجوز."
تحت قيادة الشيف ماركو، سيواصل بريجوز وضع معايير جديدة لتناول الطعام الإيطالي في دبي، من خلال تقديم كل من الأطباق الكلاسيكية المفضلة والأطباق الجديدة المبتكرة التي تعكس أفضل النكهات الإيطالية.
MENAFN14112024004328009156ID1108885657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.