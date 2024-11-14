طيران الإمارات تدعم جولة دي بي ورلد وتمدد الشراكة حتى 2031

(MENAFN
- Emirates) ، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2024: وقعت طيران الإمارات وجولة دي بي ورلد، اتفاقية، تمدد بموجبها الناقلة الجوية مكانتها باعتبارها الناقل الرسمي والشريك الرسمي لجولة الجولف الاحترافية الرائدة حتى نهاية عام 2031.
وتدعم طيران الإمارات حالياً قائمة دولية من بطولات جولة دي بي ورلد التي تقام عبر القارات، وتختتم ببطولة جولة دي بي ورلد المرموقة، التي تقدم واحدة من أكبر جوائز الجولف، في موطنها دبي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نحن فخورون بجذورنا العميقة في رياضة الجولف، وبدورنا في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم لأفضل اللاعبين وعشاق الجولف بفضل ملاعبها ذات المستوى العالمي. إن استمرار استثمار طيران الإمارات في جولة دي بي ورلد سيمكننا من الحفاظ على علاقتنا طويلة الأمد مع مشجعي الجولف في جميع أنحاء أوروبا، الولايات المتحدة، آسيا، أفريقيا وأستراليا، وبالطبع في موطننا دبي، حيث يتنافس أعظم الأسماء في رياضة الجولف على لقب "السباق إلى دبي" المرموق."
من جانبه أضاف جاري كينينغز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: "تعد طيران الإمارات واحدة من أقدم شركائنا، وأنا سعيد لأنها قررت تمديد علاقتنا حتى نهاية موسم 2031. تتمتع طيران الإمارات بخبرة كبيرة في مجال الرعاية الرياضية، وهذه الاتفاقية طويلة الأمد هي تأكيد قوي على الصلابة المستمرة لمنصة شراكتنا باعتبارنا جولة جولف عالمية. وبصفتها شركة طيران تربط العالم، فإننا نواصل بناء حملات تتوافق مع قاعدة العملاء العالمية لطيران الإمارات."
خلال الشراكة التي تستمر لعدة سنوات، ستواصل طيران الإمارات الاستفادة من إبراز علامتها التجارية طوال الموسم. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع طيران الإمارات بفرص تسويقية عبر منصات الوسائط الرقمية للجولة، والوصول إلى الضيافة المتميزة، وتجارب الهواة والمحترفين "برو-إم" الحصرية.
وستحظى طيران الإمارات أيضاً بصفة الشريك الرسمي للبطولة في 15 فعالية مدرجة في روزنامة جولة دي بي ورلد كل موسم. وستواصل طيران الإمارات رعاية المشاهدة الافتراضية للجولة، الذي يوفر التغطية على مدار العام من خلال البث التلفزيوني المباشر وموقع الجولة على الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو نظام رسوم متحركة مع صور جوية للمرات ونماذج ثلاثية الأبعاد للملاعب يوفر خاصية تحديد المواقع في الوقت الفعلي ومعلومات حول أداء اللاعب.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى طيران الإمارات سافر أفضل على المنصات الرقمية للجولة، سيثير إعجاب المشجعين من خلال عرض لقطات من أهم اللحظات على أرض الملعب.
تعد طيران الإمارات من أرز الداعمين لبطولات الجولف الكبرى في مختلف أنحاء العالم. وتعود شراكة طيران الإمارات مع جولة دي بي ورلد العالمية إلى 35 عاماً، بعد أن أصبحت طيران الإمارات الشريك الرئيسي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989. ثم أصبحت طيران الإمارات شريكاً لـ "السباق إلى دبي"، وبطولة جولة دي بي ورلد في 2009، وأصبحت شريكاً رسمياً للجولة وشركة الطيران الرسمية للجولة في عام 2014.
ونقلت طيران الإمارات أكثر من 800 لاعب جولف محترف إلى دبي للمشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد التي تختتم الموسم منذ عام 2009، ويتوافد أكثر من 60 ألف من عشاق الجولف إلى موقع البطولة كل عام لمشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يتنافسون على لقب "السباق إلى دبي".
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