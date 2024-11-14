سوبا ميجا بلوك : نقلة نوعية في دقة وسرعة التشخيص بتخصصي المدينة المنورة

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- Epress release) حقق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة إنجازًا طبيًا بارزًا، حيث أصبح أول مستشفى في المملكة يطبق تقنية "سوبا ميجا بلوك" المتطورة لفحص الأنسجة السرطانية. هذه التقنية الثورية تساهم في تسريع عملية التشخيص، مما يقلل من معاناة المرضى ويحسن من جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وتُمكّن التقنية أخصائي علم الأمراض من إجراء مسح شامل للأنسجة المستأصلة، لتحديد حدود الأجزاء المصابة بدقة عالية، والتثبت من خلو حدود الأنسجة الخاضعة للفحص من الخلايا السرطانية، وهو ما يؤكد نجاح الإجراء الطبي الذي خضع له المريض، وعدم حاجته إلى إجراء طبي إضافي.
كما تساعد التقنية على مطابقة الصور الإشعاعية مع العينات التشريحية، وهو ما كان يتطلب سابقاً عدة مراحل وشرائح مخبرية متعددة، نظرا لصغر حجم الأنسجة التي تستطيع التقنيات التقليدية فحصها خلال مرحلة واحدة، على عكس التقنية المتقدمة التي تمنح الأخصائيين القدرة على فحص أربعة أضعاف حجم الأنسجة السابقة في الفحص الواحد
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