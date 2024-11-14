مؤتمر عالمي لخبراء زراعة الأعضاء بالروبوت في التخصصي بالرياض

(MENAFN
- Epress release) أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث استضافة مؤتمر زراعة الأعضاء بأقل قدر من التدخل الجراحي (MIOT.CC) وذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤م في فندق إنتركونتيننتال بالرياض. حيث سيجتمع أطباء وخبراء عالميون لاستكشاف التطورات في تقنيات زراعة الأعضاء بهذه الآلية الجديدة، التي تعمل على تحسين دقة الجراحة وتحقيق جودة حياة أفضل للمرضى.
فتحت قيادة البروفيسور ديتر برويرينج، المدير التنفيذي لمركز زراعة الأعضاء، أرسى التخصصي معايير جديدة في زراعات الأعضاء من خلال جراحة الروبوت الرائدة. وبعد قيام أطباء المستشفى بإجراء أول عملية زراعة للكبد من متبرع حي باستخدام الروبوت بالكامل على مستوى العالم العام الماضي، تم تعزيز الإنجاز هذا العام بإجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم. وكانت الحصيلة إجراء ما يقارب من ٩٠٠٠ عملية زراعة ناجحة منذ عام ١٩٨١، بما في ذلك رقم قياسي بلغ ١٠٩٢ عملية خلال عام ٢٠٢٣.
وفي هذا السياق يدعو التخصصي الأطباء والجراحين والممارسين الصحيين لحضور مؤتمر (MIOT.CC) والمشاركة في مناقشات رائدة مع خبراء زراعة الأعضاء بالتدخل الجراحي المحدود عن طريق الموقع الإلكتروني : MIOT.cc
الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعد من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ورائدًا في الابتكار، وصُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالمياً، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم وإدراجه ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek). للمزيد من العلومات قم بزيارة KFSHRC.edu
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