أجيليتي تحقق 10 ملايين دينار كويتي صافي أرباح في الربع الثالث من العام 2024

(MENAFN
- Four) الكويت – 13 نوفمبر 2024 – أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة في قطاع خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والابتكار، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024 محققة أرباحاً قبل احتساب الضرائب والفوائد بلغت 44.8 مليون دينار كويتي. تمثل هذه الأرباح زيادة قدرها 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت الإيرادات 411 مليون دينار كويتي بزيادة 14% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقد بلغ صافي الربح 10.1 ملايين دينار كويتي خلال الربع الثالث 2024، أي ما يعادل 4.04 فلس للسهم الواحد. ويلاحظ أن صافي ربح هذا الربع لا يمكن مقارنته مع صافي ربح نفس الفترة من العام الماضي، ويعود سبب ذلك إلى الزيادة في حقوق الأقلية نتيجة لتوزيع الأرباح العينية بنسبة 49% من أسهم شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي.
كذلك، بلغت أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغاً وقدره 34.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 13.93 فلس للسهم الواحد. وقد نمت الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد لتصل إلى 129.4 مليون دينار كويتي وبزيادة قدرها 18%، أما الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 11% محققة 1,227.7 مليون دينار كويتي.
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حول هذه النتائج قال السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي: "واصلت أجيليتي تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث من العام، حيث شهدت شركاتنا نمواً واستفادت من فرص جديدة. فقد حققت شركة أجيليتي جلوبال – شركتنا التابعة الرئيسية، نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 36%، مدفوعاً بأداء أكبر ثلاث شركات تابعة لها: مينزيز للطيران وترايستار لخدمات الوقود اللوجستية و أجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP)، حيث شهدت مينزيز توسعاً في عملياتها الجديدة في أوروبا وآسيا، بينما نمت عمليات ترايستار. كما واصلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية نموها في المملكة العربية السعودية و توسعة عملياتها هناك. وعلى الجانب الاستثماري، ارتفع سعر سهم شركة دي أس في بعد الاعلان عن استحواذها على شركة شينكر الألمانية، مما أدى إلى زيادة القيمة الدفترية لاستثمارات أجيليتي جلوبال."
وأضاف سلطان قائلاً: "إن الكيانات الأخرى التابعة لأجيليتي، وخاصة في الكويت، تواصل تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها والسعي لاغتنام الفرص لتقديم أفضل قيمة وعائد للمساهمين."
ملخص الأداء المالي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للربع الثالث من عام 2024
● بلغ صافي أرباح أجيليتي 10.1 مليون دينار كويتي، وبلغت ربحية السهم 4.04 فلساً.
● ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لشركة أجيليتي بنسبة 33%، كما ارتفعت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك و الاطفاء (EBITDA) بنسبة 19% لتصل إلى 70 مليون دينار كويتي.
● ارتفعت إيرادات أجيليتي بنسبة 14% لتصل إلى 411 مليون دينار كويتي وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 22%.
● تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة تبلغ أصولها 4.1 مليار دينار كويتي.
● بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة أجيليتي 148.1 مليون دينار كويتي للتسعة أشهر الأول من عام 2024.
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