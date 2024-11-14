أبراج عمر": وجهة راقية تجمع بين الأناقة والروحانية في قلب مكة المكرمة

(MENAFN
- Golin Mena)
العيسائي القابضة تكشف عن مشروع "أبراج عمر فندق وريزيدنسز من إم غاليري" في معرض سيتي سكيب 2024
الرياض، المملكة العربية السعودية – التاريخ 14 نوفمبر 2024: ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب 2024، تُعلن مجموعة العيسائي القابضة من خلال قطاعها العقاري عن انطلاق مشروعها الفاخر "أبراج عمر فندق وريزيدنسز من إم غاليري"، الذي يعيد تعريف الضيافة الفاخرة على بعد خطوات من الكعبة المشرفة. يعكس المشروع رؤية العيسائي القابضة في إبداع ملاذ راقٍ يجمع بين الروحانية والجمال في تجربة استثنائية لضيوف الرحمن.
يقع المشروع في قلب العاصمة المقدسة، على بُعد 300 متر فقط من صحن الحرم المكي وأقل من 800 متر من الكعبة المشرفة. يمتد "أبراج عمر" على مساحة تقارب 60,000 متر مربع، ويحتوي على 200 وحدة سكنية فاخرة و280 غرفة فندقية، مصممة لتستوعب حوالي 2000 شخص في آن واحد، بهدف توفير أجواء راقية ومريحة تسهم في تحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن.
وصرح المهندس هاني حبشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي القابضة: "نحن فخورين بتوفير وجهة روحانية تُلهم ضيوف الرحمن وتمنحهم تجربة إقامة تتسم بالفخامة والراحة." وأكد أن "العيسائي القابضة تسعى عبر هذا المشروع إلى مزج الحداثة مع التراث الثقافي والديني لمكة المكرمة، بما يواكب رؤية المملكة 2030".
وتشمل الخيارات السكنية وحدات بغرفة واحدة بمساحة 80 مترًا مربعًا إلى وحدات بنتهاوس فاخرة تطل بإطلالة بانورامية على المسجد الحرام، بمساحات تبدأ من 250 مترًا مربعًا وتضم ثلاث غرف نوم. وتحتوي أكثر من 70% من الوحدات على غرف مساعد شخصي، لتقديم خدمات راقية لضيوف المشروع.
يستهدف المشروع دعم الاقتصاد المحلي بتوفير نحو 10,000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و5,000 فرصة عمل أخرى خلال مرحلة التشغيل، بما يعزز من مجالات الإنشاء، الضيافة، الخدمات اللوجستية، وإدارة المرافق، لتلبية أعلى معايير الفندقة العالمية، بالشراكة مع أكور لتشغيل فندق "إم غاليري مكة". وقد ساهمت في تصميم المشروع بيوت الخبرة العالمية مثل جينسلر، دار الهندسية، وHDP.
يمثل "أبراج عمر" استثمارًا يتجاوز 2 مليار ريال سعودي، مع عوائد متوقعة تفوق 3.8 مليار ريال سعودي، حيث يُتوقع أن يُستكمل البناء خلال ثلاث سنوات لبدء التشغيل بحلول عام 2028. بفخامة التصميم وروحانية الموقع، يُعد "أبراج عمر" أكثر من مجرد مشروع، بل هو تجربة مميزة تجمع بين الأناقة، والهدوء، والروحانية في وجهة واحدة.
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