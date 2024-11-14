'إم جي موتور' تطلق MG5 الجديدة في الشرق الأوسط

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- Performance Communications) 13 نوفمبر 2024، الشرق الأوسط – أعلنت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) عن الإطلاق الرسمي لطراز MG5 في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد ظهورها لأول مرة في المنطقة في معرض جدة الدولي للسيارات في المملكة العربية السعودية. وتجمع بسلاسة سيارة MG5 بين التصميم الجريء والتقنيات الحديثة المتطوّرة والراحة العالية لتوفير قيمة استثنائية من الناحية المالية. وبسعر يبدأ من 12,600 دولار أمريكي (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، ووفقاً للسوق)، فإن MG5 الجديدة تُعدّ الخيار المثالي للسائقين المتميّزين الذين يسعون إلى الأناقة الراقية وسهولة القيادة.
ولقد تم تصميم MG5 الجديدة لتناسب مجموعة أوسع من العملاء، بدءً من الذين يمتلكون سيارة للمرّة الأولى، مروراً بالعائلات الصغيرة، وصولاً للسائقين الشباب. وبالتالي، سيتوفر هذا الطراز من العلامة التجارية بريطانية المنشأ بثلاث فئات في الشرق الأوسط – Standard (STD)، Comfort (COM) وDeluxe (DEL) – مما يمنح المرونة العالية لتلبية الخيارات المفضَّلة المتنوّعة لدى العملاء.
يوفر STD الذي يشكّل المستوى القياسي لهذا الطراز خصائص بارزة مثل عجلة القيادة متعدّدة الوظائف، والرادار الخاص بالركن وتقنيتَي Apple CarPlay وAndroid Auto، فيما تُضفي فئة تجهيزات COM المزيد من الملاءَمة والراحة مع كاميرا رؤية خلفية ومقاعد PVC جلدية. أما فئة DEL الأعلى ضمن العائلة، فتعزّز تجربة القيادة أكثر مع كاميرا بنطاق رؤية 360 درجة، ومقعد للسائق قابل لتعديل الوضعية كهربائياً، وفتحة للسقف، ونظام صوت من 6 مكبِّرات وشاحن لاسلكي للهاتف المتحرّك. وبينما تأتي فئتا تجهيزات STD وCOM مزوَّدتين بلوحة عدَّادات ملوَّنة حجم 3.5 بوصة، فإن فئة DEL الأعلى تصنيفاً تتميّز بنظام عدّادات افتراضي مجمَّع أوسع وذلك بحجم 12.3 بوصة بنمط فريد لمنح إحساس راقٍ أكثر.
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