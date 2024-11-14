للعام الثالث على التوالي جي 42 تحصل على شهادة "مكان رائع للعمل" في الإمارات

(MENAFN
- trailrunnerint) أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - 14 نوفمبر 2024 - حصلت شركة جي 42، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، على شهادة "مكان رائع للعمل" للعام الثالث على التوالي، مما يعكس المعايير المتميزة لبيئة العمل المؤثرة والإيجابية في قلب مركز الابتكار الإماراتي.
وقد مُنحت هذه الشهادة من قبل Great Place to Work® بالتزامن مع استمرار المجموعة في تعزيز ثقافة عمل تقوم على الابتكار والشمولية وتفاعل الموظفين. وقد شهدت نتائج هذا العام تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يبرز التزام جي 42 الراسخ بتطوير بيئة عمل تلهم وتمكّن موظفيها.
وأكد 86% من المشاركين في الاستطلاع أن جي 42 هي مكان رائع للعمل، بزيادة عن نسبة 84% في العام السابق. كما ارتفع أداء الشركة الإجمالي، وهو مؤشر رئيسي للتصنيف، بنسبة 5% في عام 2023، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في جودة بيئة العمل. وقد حصلت جي 42 على تقييمات مرتفعة في عدة جوانب، من بينها صورة الشركة، والعدالة، والفخر، والعمل الشخصي، وسلوك القيادة، والعمل الجماعي، والنزاهة بالإضافة إلى روح الزمالة.
وفي تعليقها على هذا التكريم، صرّحت مايمي كوريان، الرئيس التنفيذي لقسم رأس المال البشري والثقافة للمجموعة لدى جي 42: "إن الحصول على شهادة ’مكان رائع للعمل‘ للعام الثالث على التوالي هو شرف كبير وشهادة موثوقة على التزامنا المستمر بالتطوير والسعي لتحقيق التميز. فمساعينا طموحة وتتطلب فريقًا يمتلك الرؤية الثاقبة والتوازن الفكري." وأضافت: "إنّنا في جي 42، لا نقدم مجرد وظائف، بل فرصًا لصياغة مستقبل قطاع سيكون له تأثير كبير على مجتمعنا. وبدورنا فنحن ملتزمون ببناء بيئة عمل لا تجذب فقط أصحاب المواهب الفذة، بل تمكّنهم أيضًا من تجاوز الحدود بمسؤولية وأخلاقية وإحساس عميق بالالتزام."
ومع تقدم دولة الإمارات نحو تحقيق رؤيتها الطموحة بأن تصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يتماشى التزام جي 42 تجاه موظفيها مع هذا الطموح الوطني. وحول ذلك قالت كوريان: "إنّنا نعمل على تحقيق رسالتنا الخاصة والمساهمة في الوقت ذاته في التحوّل الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، من خلال بناء بيئة عمل تعزز الابتكار والشمولية."
وفي ظل توسع جي 42 من تأثيرها ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، تعزز هذه الشهادة مكانتها كوجهة رائدة لجذب أفضل المواهب. وتظل الشركة ملتزمة بمهمتها الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول والمستدام، مع إيلاء موظفيها دورًا محوريًا في هذه المسيرة.
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