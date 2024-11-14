احصل على نوم هادئ وعميق مع قاعدة 10-3-2-1-0

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد الحصول على قدر كاف من النوم أمرا أساسيا لصحة جيدة، حيث يوصي الخبراء الصحيون بالنوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

وقد ربطت العديد من الدراسات قلة النوم بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والتدهور المعرفي/الخرف وضعف المناعة وتغيرات المزاج، مثل الاكتئاب والقلق ومشاكل صحية مزمنة أخرى.

وفي ظل ضغوط الحياة المتزايدة، يواجه الكثيرون مشكلة في الحصول على نوم جيد، لذلك، يقدم الخبراء روتينا يوميا بناء على قاعدة " 10-3-2-1-0" من أجل النوم بشكل أفضل وأكثر صحة.

ويقول الخبراء الصحيون إن هذه القاعدة هي روتين لما قبل النوم مع إرشادات تشجع العقل والجسم على الاسترخاء والنوم بعمق. وتتألف هذه القاعدة من خمسة مراحل:

10 ساعات قبل النوم: قلل من الكافيين

يقول أنصار قاعدة 10-3-2-1-0 إن تناول القهوة بعد الظهر أمر غير مقبول. ففي غضون 45 دقيقة من الاستهلاك، يمتص الجسم 99% من الكافيين، ولكن عمر النصف للكافيين (وهو مقدار الوقت الذي يستغرقه نظامك لتقليل الكافيين إلى نصف كميته الأصلية) يتراوح من 1.5 إلى 9.5 ساعة.

ويمكن أن يجعل الكافيين من النوم صعبا لأنه يتنافس مع الأدينوزين، وهي مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي في الجسم وتعزز النعاس.

ويتجمع الأدينوزين، وهو ناقل عصبي، في الجسم طوال اليوم ويساعد في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ. ويعطل الكافيين هذه العملية، ما يجعلنا مستيقظين عندما يحين وقت النوم.

ولمكافحة هذا، يقول الخبراء إنه يجب تناول آخر كوب من القهوة قبل النوم بعشر ساعات على الأقل. كما ينصحون بتخطي الأطعمة الحلوة، لأن السكر يسبب الالتهاب ويمكن أن يزيد من اضطراب دورات النوم.

ويمكن العثور على الكافيين أيضا في المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة والشاي وبعض الأطعمة والأدوية.

3 ساعات قبل النوم: لا كحوليات ولا طعام

يمكن للكحول أن يعطل أنماط النوم. وعلى الرغم من أنه قد يجعلك تشعر بالنعاس في البداية، إلا أن النوم الذي تحصل عليه سيكون رديء الجودة.

ويمكن للامتناع عن الكحول أن يؤدي إلى جودة نوم أفضل، ونوم أعمق، وراحة أفضل بشكل عام. ومع ذلك، إذا كان عليك تناول الكحول، يوصي الخبراء بالتوقف عن استهلاكه في غضون ثلاث ساعات من وقت النوم.

وينطبق الأمر نفسه على الطعام، حيث يمكن أن تساهم الأطعمة المقلية والأطعمة ذات المحتوى العالي من الدهون أو الأحماض والأطعمة الحارة، في عدم الراحة في المعدة وحرقة المعدة وارتجاع الحمض، ما يجعل من الصعب الاسترخاء بشكل مريح.

وتسبب الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر ارتفاعا سريعا في مستويات الجلوكوز وتزيد من خطر "انهيار سكر الدم"، المعروف أيضا باسم نقص السكر في الدم.

وعندما نتعرض لهذا الانهيار، فإن أدمغتنا تبقينا مستيقظين وتحفزنا على تناول المزيد من الطعام لتطبيع مستويات الجلوكوز في الدم.

في المقابل، تشمل الأطعمة التي تشجع على النوم بشكل أفضل الوجبات الغنية بالبروتين الخالي من الدهون والألياف والكربوهيدرات المعقدة.

قبل النوم بساعتين: ابتعد عن أنشطة العمل

لتحضير العقل والجسم للاسترخاء، أوقف تماما جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل قبل النوم بساعتين.

ويخلق هذا الحد فجوة ذهنية إيجابية بين العمل والنوم. ويمكن القيام بتمارين التأمل والتنفس العميق لتهدئة أفكارك وإبطاء تنفسك ومعدل ضربات قلبك ومساعدتك على النوم والبقاء نائما.

قبل النوم بساعة: ابتعد عن الأجهزة الإلكترونية

تبعث الشاشات الضوء الأزرق الذي يحاكي ضوء الشمس ويمنع إنتاج الجسم للميلاتونين، هرمون النوم.

ووجدت الأبحاث أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية يمكن أن يعطل الإيقاعات اليومية، ما يؤدي إلى تأخير النوم. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يكون محتوى الشاشة عبارة عن أخبار مرهقة أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تثير القلق، وهي ممارسة تُعرف باسم "التمرير المدمر".

0 نقرات على زر الغفوة

يشير أنصار قاعدة 10-3-2-1-0 إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى الضغط على زر الغفوة والعودة إلى النوم يجب أن يتخلصوا من هذه العادة. إن النوم الذي تحصل عليه قبل الاستيقاظ مباشرة هو مرحلة حركة العين السريعة، (REM)، وهي مرحلة حاسمة لاستعادة النشاط العقلي والجسدي. لكن الغفوة تعطل هذه العملية وتقلل من فوائد هذه المرحلة. كما يلاحظ الخبراء أن الأشخاص الذين يستيقظون بعد الغفوة الثانية أو الثالثة غالبًا ما يشعرون بالنعاس والتعب خلال النهار، ما يؤثر سلبا على إنتاجيتهم وحالتهم المزاجية.

وبالإضافة إلى المعايير الموضحة في صيغة 10-3-2-1-0، يوصي الخبراء باعتماد ستائر معتمة، وجهاز تنقية الهواء في غرفة النوم، والحصول على مكملات غليسينات المغنيسيوم، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية في المساء.