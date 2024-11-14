تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار.. أهداف رئيسية لمؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2024م

(MENAFN
- Asdaf News)
يستعد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2024م، الذي سيُقام خلال المدة 4-5 ديسمبر 2024م في العاصمة الرياض، ليكون منصة دولية رائدة تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.
ويأتي تعزيز التعاون الدولي في مجالي الابتكار والتقنية ودورهما في تطوير الأنظمة، كأحد أبرز موضوعات المؤتمر التي سيناقشها، وذلك باعتبارها أحد أهم الممكنات التي تُسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة ورفع مستوى الالتزام الزكوي والامتثال الجمركي وتحقيق العدالة الضريبية بين الدول، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتقدم التكنولوجي الذي يدعو إلى تبني تقنيات حديثة تدعم وتحقق هذه المستهدفات.
ومن خلال تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف البلدان والمنظمات الدولية، سيتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتحسين الكفاءة الزكوية والضريبية والجمركية، وهذا التعاون الدولي لا يهدف فقط إلى تحسين أداء الأنظمة المحلية، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الروابط التجارية بين الدول، مما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة.
كما ستتضمن أجندة المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك، فيما يعد خطوة هامة نحو توحيد الجهود الدولية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ويحمل الابتكار مكانة محورية في أجندة المؤتمر حيث يُعد الابتكار أداة رئيسية لتحقيق التحول الرقمي وتحسين الأداء في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم. ويسعى المؤتمر إلى مناقشة كيفية استخدام التقنيات والأنظمة الحديثة مثل الفوترة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لتحسين الشفافية الضريبية وتعزيز الامتثال للأنظمة.
ومن شأن تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك أن يحقق فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث يعزز من تحسين الأداء الضريبي والجمركي ودعم الاقتصاد، كما أن الابتكار يسهم في تحسين كفاءة الأنظمة، ويعزز من القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وستشهد أعمال المؤتمر حضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية في المجال الزكوي والضريبي والجمركي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ونخبة من صُناع القرار الدوليين، حيث ستتضمن المشاركات عقد حوارات وجلسات وورش عمل، إضافةً إلى معرض مصاحب تشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية من خلال نحو 90 جناحًا.
وأتاحت هيئة“الزكاة والضريبة والجمارك” التسجيل لحضور مؤتمرها، حيث يمكن للمهتمين الراغبين بحضور المؤتمر التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر ztc أو عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZTC) واتباع الخطوات وتقديم طلب، إذ أن المؤتمر يُعد فرصة للمختصين والعاملين في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك، يمكن من خلالها الاطلاع على أحدث التطورات في هذه القطاعات.
الوسوم#الابتكار #الرياض #الزكاة والضريبة والجمارك #صناع القرار
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