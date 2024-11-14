تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار.. أهداف رئيسية لمؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2024م

MENAFN - Asdaf News) يستعد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2024م، الذي سيُقام خلال المدة 4-5 ديسمبر 2024م في العاصمة الرياض، ليكون منصة دولية رائدة تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي تعزيز التعاون الدولي في مجالي الابتكار والتقنية ودورهما في تطوير الأنظمة، كأحد أبرز موضوعات المؤتمر التي سيناقشها، وذلك باعتبارها أحد أهم الممكنات التي تُسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة ورفع مستوى الالتزام الزكوي والامتثال الجمركي وتحقيق العدالة الضريبية بين الدول، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتقدم التكنولوجي الذي يدعو إلى تبني تقنيات حديثة تدعم وتحقق هذه المستهدفات.

ومن خلال تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف البلدان والمنظمات الدولية، سيتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتحسين الكفاءة الزكوية والضريبية والجمركية، وهذا التعاون الدولي لا يهدف فقط إلى تحسين أداء الأنظمة المحلية، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الروابط التجارية بين الدول، مما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة.

كما ستتضمن أجندة المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك، فيما يعد خطوة هامة نحو توحيد الجهود الدولية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول.

ويحمل الابتكار مكانة محورية في أجندة المؤتمر حيث يُعد الابتكار أداة رئيسية لتحقيق التحول الرقمي وتحسين الأداء في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم. ويسعى المؤتمر إلى مناقشة كيفية استخدام التقنيات والأنظمة الحديثة مثل الفوترة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لتحسين الشفافية الضريبية وتعزيز الامتثال للأنظمة.

ومن شأن تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك أن يحقق فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث يعزز من تحسين الأداء الضريبي والجمركي ودعم الاقتصاد، كما أن الابتكار يسهم في تحسين كفاءة الأنظمة، ويعزز من القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وستشهد أعمال المؤتمر حضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية في المجال الزكوي والضريبي والجمركي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ونخبة من صُناع القرار الدوليين، حيث ستتضمن المشاركات عقد حوارات وجلسات وورش عمل، إضافةً إلى معرض مصاحب تشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية من خلال نحو 90 جناحًا.

​وأتاحت هيئة“الزكاة والضريبة والجمارك” التسجيل لحضور مؤتمرها، حيث يمكن للمهتمين الراغبين بحضور المؤتمر التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر ztc أو عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZTC) واتباع الخطوات وتقديم طلب، إذ أن المؤتمر يُعد فرصة للمختصين والعاملين في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك، يمكن من خلالها الاطلاع على أحدث التطورات في هذه القطاعات.

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