الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 324ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 58ر0 في المئة إلى مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض 39ر0 في المئة إلى مستوى 390ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 47ر0 في المئة إلى مستوى 346ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
MENAFN14112024000071011013ID1108885183
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