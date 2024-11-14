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الرئيس الفلبيني يجدد رفضه مزاعم الصين حول السيادة البحرية الإقليمية

11/14/2024 4:30:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 14 - 11 (كونا) -- جدد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الخميس رفضه "مزاعم" الصين حول السيادة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي مؤكدا عدم اتفاق مانيلا مع تعريف بكين لمصطلح "السيادة الإقليمية".
وقال ماركوس في تصريح إعلامي إن الصين اعترضت على قانونين فلبينيين يعززان السيادة على بحر الفلبين الغربي موضحا أن بكين "ستواصل حماية ما تعتبره أراضيها السيادية إلا أننا لا نتفق مع تعريفهم للسيادة الإقليمية".
وكانت الفلبين أقرت قانونين جديدين في 8 نوفمبر الجاري هما (المناطق البحرية) و(الممرات البحرية الأرخبيلية) لتحديد المناطق والممرات البحرية الخاضعة للولاية القضائية الفلبينية بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (أونكلوس).
وعلى إثر ذلك استدعت الصين على الفور السفير الفلبيني في بكين احتجاجا على القانونين معتبرة أنهما "ينتهكان بشدة" سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وأصدرت بكين مجموعة من الإحداثيات الجغرافية لرسم الخطوط الأساسية حول شعاب (سكاربورو) والتي تطلق عليها الصين اسم (هوانغيان داو).
وردا على ذلك استدعت وزارة الخارجية الفلبينية السفير الصيني هوانغ شيليان للاحتجاج على الخطوط الأساسية التي أعلنتها الصين إذ أوضحت الوزارة في بيان أن "تلك الخطوط تنتهك السيادة الفلبينية وتتعارض مع القانون الدولي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وحكم التحكيم الصادر عام 2016". (النهاية)

ع ا ب / ف د س



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