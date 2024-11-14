الرئيس الفلبيني يجدد رفضه مزاعم الصين حول السيادة البحرية الإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 14 - 11 (كونا) -- جدد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الخميس رفضه "مزاعم" الصين حول السيادة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي مؤكدا عدم اتفاق مانيلا مع تعريف بكين لمصطلح "السيادة الإقليمية".
وقال ماركوس في تصريح إعلامي إن الصين اعترضت على قانونين فلبينيين يعززان السيادة على بحر الفلبين الغربي موضحا أن بكين "ستواصل حماية ما تعتبره أراضيها السيادية إلا أننا لا نتفق مع تعريفهم للسيادة الإقليمية".
وكانت الفلبين أقرت قانونين جديدين في 8 نوفمبر الجاري هما (المناطق البحرية) و(الممرات البحرية الأرخبيلية) لتحديد المناطق والممرات البحرية الخاضعة للولاية القضائية الفلبينية بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (أونكلوس).
وعلى إثر ذلك استدعت الصين على الفور السفير الفلبيني في بكين احتجاجا على القانونين معتبرة أنهما "ينتهكان بشدة" سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وأصدرت بكين مجموعة من الإحداثيات الجغرافية لرسم الخطوط الأساسية حول شعاب (سكاربورو) والتي تطلق عليها الصين اسم (هوانغيان داو).
وردا على ذلك استدعت وزارة الخارجية الفلبينية السفير الصيني هوانغ شيليان للاحتجاج على الخطوط الأساسية التي أعلنتها الصين إذ أوضحت الوزارة في بيان أن "تلك الخطوط تنتهك السيادة الفلبينية وتتعارض مع القانون الدولي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وحكم التحكيم الصادر عام 2016". (النهاية)
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