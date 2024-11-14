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(أوابك) تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 29) بأذربيجان

11/14/2024 4:30:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- شاركت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في فعاليات الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو التي انطلقت الإثنين الماضي وتستمر إلى 22 نوفمبر الجاري.
وقالت (أوابك) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن وفد المنظمة ترأسه أمينها العام جمال اللوغاني وضم في عضويته المسؤول عن ملف تغير المناخ في المنظمة عبدالكريم عايد.
وأوضحت أن مشاركتها في (كوب 29) تأتي بصفة مراقب إضافة لكونها عضوا رئيسا في الفريق التفاوضي العربي المعني بملف التغير المناخي.
وأكدت أن الفريق يعقد اجتماعاته يوميا خلال فترة المؤتمر بهدف صياغة موقف عربي موحد إزاء مختلف الموضوعات والقضايا التي تطرح أثناء جولة المفاوضات ومن أهمها تمويل المناخ وتدابير الاستجابة والتكيفوالتخفيف والمادة السادسة المتعلقة بأسواق الكربون.
وشددت (أوابك) على ضرورة أن تتوافق جميع القرارات والمفاوضات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ والمسؤوليات المشتركة والمتباينة. (النهاية)

خ م / ه ث




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