(أوابك) تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 29) بأذربيجان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- شاركت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في فعاليات الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو التي انطلقت الإثنين الماضي وتستمر إلى 22 نوفمبر الجاري.
وقالت (أوابك) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن وفد المنظمة ترأسه أمينها العام جمال اللوغاني وضم في عضويته المسؤول عن ملف تغير المناخ في المنظمة عبدالكريم عايد.
وأوضحت أن مشاركتها في (كوب 29) تأتي بصفة مراقب إضافة لكونها عضوا رئيسا في الفريق التفاوضي العربي المعني بملف التغير المناخي.
وأكدت أن الفريق يعقد اجتماعاته يوميا خلال فترة المؤتمر بهدف صياغة موقف عربي موحد إزاء مختلف الموضوعات والقضايا التي تطرح أثناء جولة المفاوضات ومن أهمها تمويل المناخ وتدابير الاستجابة والتكيفوالتخفيف والمادة السادسة المتعلقة بأسواق الكربون.
وشددت (أوابك) على ضرورة أن تتوافق جميع القرارات والمفاوضات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ والمسؤوليات المشتركة والمتباينة. (النهاية)
خ م / ه ث
MENAFN14112024000071011013ID1108885181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.