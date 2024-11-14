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الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

11/14/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد معتدلا نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية جافة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 15 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

ز ه ر / ت م




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