الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد معتدلا نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية جافة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 15 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 16 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)
ز ه ر / ت م
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