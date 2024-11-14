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الجامعة العربية تناشد أمريكا والاتحاد الأوروبي إنقاذ (أونروا) من خطة حظر أنشطتها

11/14/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 11 (كونا) -- ناشدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة التطرف الإسرائيلية الرامية إلى تقويض وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) وحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك فى رسالتين وجههما الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل تناولتا القانون الذي أصدره برلمان الاحتلال (كنيست) أخيرا حول حظر نشاط (أونروا).
وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبوالغيط تضمنتا تأكيده أهمية إنقاذ (أونروا) كونه "ضرورة أخلاقية واسترايجية في آن واحد" من قانون الاحتلال الهادف إلى إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها.
وأضافت أن الرسالتين تضمنتا تحذيرا مفصلا من مخاطر تقويض عمل (أونروا) في الأراضي الفلسطينية مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبناها الاحتلال "تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش السكان على حافة المجاعة".
وذكرت أنهما أكدتا أهمية الوكالة الأممية التي تعتبرها الجامعة العربية "دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها".
وأشارت إلى أن الرسالتين أكدتا خطورة تفكيك (أونروا) - إن حدث - وهو ما يمثل "ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بامكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط" فضلا عن أن القوانين الأخيرة تمثل "خرقا" لالتزامات الاحتلال الدولية كعضو في الأمم المتحدة بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
وأوضحت الجامعة في بيان أن الرسالة الموجهة إلى بلينكن تضمنت إشارة "إيجابية" لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من (أونروا) بعد أن استأنفت اسهاماتها في تمويل الوكالة الأممية بعد فترة انقطاع.
وصادق برلمان الاحتلال (كنيست) نهاية أكتوبر الماضي على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطينيين (أونروا) العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وذلك بمجرد دخوله حيز التنفيذ المتوقع في نهاية يناير المقبل.
وأسست (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بهدف تقديم الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. (النهاية)

م ف م / م ج ب




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