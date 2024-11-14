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محافظ الأحمدي: دولة الكويت حريصة على الاهتمام بذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

11/14/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح حرص دولة الكويت على الاهتمام بذوي الإعاقة مثمنا جميع الجهود الرسمية والأهلية التي من شأنها المساهمة في دمجهم بالمجتمع.
وقال الشيخ حمود الجابر في تصريح صحفي اليوم الخميس خلال رعايته افتتاح مهرجان (من صنع يدي 7) تحت عنوان (الورش التأهيلية لذوي الإعاقة) الذي تنظمه مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة إن الدولة ومؤسساتها حريصة على توفير كل الخدمات التي من شأنها العمل على إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وإعدادهم للمشاركة في العمل والإنتاج.
وأضاف أن ذوي الإعاقة يحظون برعاية حكومية ودعم كبير لتوفير كل احتياجاتهم وتشجيعهم على التعليم من خلال البرامج التأهيلية والمتابعة المستمرة والتواصل معهم في كل المناسبات.
من جانبه أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نائب رئيس فريق (أصدقاء المعاقين) مبارك البداح أهمية دور الهيئة في العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال جعلهم أفرادا منتجين وفاعلين بالمجتمع.
وأشاد البداح في تصريح صحفي مماثل بالجهد المبذول في تنظيم مهرجان (من صنع يدي) منوها بأثره الواضح على الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية.
من ناحيته قال المدير العام لمؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة مشعل شامان إن التدريب المهني من أهم الخدمات في مجال التأهيل الذي تسعى برامجه إلى إكساب ذوي الإعاقة القدرة على متابعة العمل والمضي به قدما إلى الأمام.
وأضاف شامان في تصريح صحفي أن التدريب المهني يعمل على إعداد ذوي الإعاقة كغيرهم من أفراد المجتمع يكونون قادرين على الإنتاج وتحمل ظروف العمل واعتبارهم إحدى الطاقات البشرية بالمجتمع.
وأوضح أن التدريب المهني يعتبر عصب عملية التأهيل المهني وإذا كانت عملية التدريب المهني ناجحة وفعالة فسوف تقود إلى تشغيل ناجح واستقرار نفسي واجتماعي وإقتصادي للشخص المعاق وتساعده على الاندماج بالمجتمع.
وحضر المهرجان عدد كبير من المعنيين بذوي الإعاقة والطلبة وأولياء أمورهم من ذوي الإعاقة واشتمل المهرجان على افتتاح المعرض الإنتاجي للورش التأهيلية وورش حية لطلاب وطالبات المؤسسة واختتم بفقرات فنية من أداء الطلبة. (النهاية)

م س ع / ا ف ح




MENAFN14112024000071011013ID1108885178

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