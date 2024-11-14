محافظ الأحمدي: دولة الكويت حريصة على الاهتمام بذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح حرص دولة الكويت على الاهتمام بذوي الإعاقة مثمنا جميع الجهود الرسمية والأهلية التي من شأنها المساهمة في دمجهم بالمجتمع.
وقال الشيخ حمود الجابر في تصريح صحفي
اليوم الخميس خلال رعايته افتتاح مهرجان (من صنع يدي 7) تحت عنوان (الورش التأهيلية لذوي الإعاقة) الذي تنظمه مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة إن الدولة ومؤسساتها حريصة على توفير كل الخدمات التي من شأنها العمل على إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وإعدادهم للمشاركة في العمل والإنتاج.
وأضاف أن ذوي الإعاقة يحظون برعاية حكومية ودعم كبير لتوفير كل احتياجاتهم وتشجيعهم على التعليم من خلال البرامج التأهيلية والمتابعة المستمرة والتواصل معهم في كل المناسبات.
من جانبه أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نائب رئيس فريق (أصدقاء المعاقين) مبارك البداح أهمية دور الهيئة في العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال جعلهم أفرادا منتجين وفاعلين بالمجتمع.
وأشاد البداح في تصريح صحفي مماثل بالجهد المبذول في تنظيم مهرجان (من صنع يدي) منوها بأثره الواضح على الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية.
من ناحيته قال المدير العام لمؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة مشعل شامان إن التدريب المهني من أهم الخدمات في مجال التأهيل الذي تسعى برامجه إلى إكساب ذوي الإعاقة القدرة على متابعة العمل والمضي به قدما إلى الأمام.
وأضاف شامان في تصريح صحفي أن التدريب المهني يعمل على إعداد ذوي الإعاقة كغيرهم من أفراد المجتمع يكونون قادرين على الإنتاج وتحمل ظروف العمل واعتبارهم إحدى الطاقات البشرية بالمجتمع.
وأوضح أن التدريب المهني يعتبر عصب عملية التأهيل المهني وإذا كانت عملية التدريب المهني ناجحة وفعالة فسوف تقود إلى تشغيل ناجح واستقرار نفسي واجتماعي وإقتصادي للشخص المعاق وتساعده على الاندماج بالمجتمع.
وحضر المهرجان عدد كبير من المعنيين بذوي الإعاقة والطلبة وأولياء أمورهم من ذوي الإعاقة واشتمل المهرجان على افتتاح المعرض الإنتاجي للورش التأهيلية وورش حية لطلاب وطالبات المؤسسة واختتم بفقرات فنية من أداء الطلبة. (النهاية)
م س ع / ا ف ح
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