(الخليج للتأمين) تحقق 1ر22 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تحقيقها 1ر22 مليون دينار كويتي (نحو 5ر72 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 4ر21 مليون دينار (نحو 2ر70 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2023 بزيادة نسبتها 3ر3 في المئة.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغت 8ر77 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 4ر75 فلس خلال الفترة نفسها من 2023 بزيادة نسبتها 2ر3 في المئة.
وأسست (الخليج للتأمين) العام 1962 وأدرجت في بورصة الكويت العام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 35 مليون دينار (نحو 7ر106 مليون دولار) وتقوم بجميع انواع التأمين. (النهاية)
م ك ع / ه ث
MENAFN14112024000071011013ID1108885177
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