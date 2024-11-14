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(الخليج للتأمين) تحقق 1ر22 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

11/14/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تحقيقها 1ر22 مليون دينار كويتي (نحو 5ر72 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 4ر21 مليون دينار (نحو 2ر70 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2023 بزيادة نسبتها 3ر3 في المئة.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغت 8ر77 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 4ر75 فلس خلال الفترة نفسها من 2023 بزيادة نسبتها 2ر3 في المئة.
وأسست (الخليج للتأمين) العام 1962 وأدرجت في بورصة الكويت العام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 35 مليون دينار (نحو 7ر106 مليون دولار) وتقوم بجميع انواع التأمين. (النهاية)

م ك ع / ه ث




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