وزير الأشغال: بذل كل الطاقات والجهود لإنجاح استضافة دولة الكويت القمة الخليجية الـ45

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أكدت وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الدورة الـ45 الدكتورة نورة المشعان ضرورة بذل كل الطاقات والجهود التي من شأنها رفع اسم دولة الكويت في جميع المحافل والمؤتمرات.
وقالت المشعان في تصريح صحفي
اليوم الخميس عقب ترؤسها اجتماعا للجنة إن الجميع يعملون على تذليل كل العقبات التي قد تواجه الاستعدادات لاستضافة دولة الكويت مؤتمر القمة الخليجية في دورتها الـ 45 مطلع ديسمبر المقبل.
وقد استمعت اللجنة بهذا الشأن إلى شرح مفصل من ممثلي الجهات ذات العلاقة حول المهام والواجبات المنوطة لكل جهة على حدة ودور كل منها فيما يتعلق بالاستعدادات والتجهيزات لاستضافة دولة الكويت القمة الخليجية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا رئيس المراسم والتشريفات في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ووكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين بالديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل الصباح.
كما حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي ووكيل وزارة الصحة بالتكليف الدكتور عبدالرحمن المطيري والمدير العام لبلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور.
وحضر الاجتماع كذلك المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي وممثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء خالد جعفر علاوة على ممثلي عدد من الجهات الحكومية والحرس الأميري والحرس الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني. (النهاية)
م س ع / ا ف ح
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