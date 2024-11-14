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وزير الأشغال: بذل كل الطاقات والجهود لإنجاح استضافة دولة الكويت القمة الخليجية الـ45

11/14/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- أكدت وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الدورة الـ45 الدكتورة نورة المشعان ضرورة بذل كل الطاقات والجهود التي من شأنها رفع اسم دولة الكويت في جميع المحافل والمؤتمرات.
وقالت المشعان في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب ترؤسها اجتماعا للجنة إن الجميع يعملون على تذليل كل العقبات التي قد تواجه الاستعدادات لاستضافة دولة الكويت مؤتمر القمة الخليجية في دورتها الـ 45 مطلع ديسمبر المقبل.
وقد استمعت اللجنة بهذا الشأن إلى شرح مفصل من ممثلي الجهات ذات العلاقة حول المهام والواجبات المنوطة لكل جهة على حدة ودور كل منها فيما يتعلق بالاستعدادات والتجهيزات لاستضافة دولة الكويت القمة الخليجية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا رئيس المراسم والتشريفات في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ووكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين بالديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل الصباح.
كما حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي ووكيل وزارة الصحة بالتكليف الدكتور عبدالرحمن المطيري والمدير العام لبلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور.
وحضر الاجتماع كذلك المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي وممثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء خالد جعفر علاوة على ممثلي عدد من الجهات الحكومية والحرس الأميري والحرس الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني. (النهاية)

م س ع / ا ف ح




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