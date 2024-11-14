مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة نسيج في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

شارك‭ ‬أمين‭ ‬العريض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج،‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬العقار‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬البلدية‭ ‬والقروية‭ ‬والإسكان‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14-11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬المنظمين‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬العالمي‭ ‬المرموق.

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