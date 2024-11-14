مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة نسيج في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 12:09
شارك أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، كمتحدث رئيسي ضمن نخبة من المتحدثين الرئيسيين من خبراء العقار حول العالم في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية خلال الفترة 14-11 نوفمبر 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك تلبية لدعوة المنظمين أمين العريض للمشاركة في هذا الحدث العقاري العالمي المرموق.
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