انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، 50 قرشا للغرام الواحد، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين عند 52 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 50 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 60.10 دينار و46 دينارا على التوالي.
في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأربعاء في السوق المحلية عند52.50 دينار لغايات البيع مقابل 50.50 دينار لجهة الشراء.
MENAFN14112024000072011014ID1108885135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.