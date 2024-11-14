انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، 50 قرشا للغرام الواحد، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين عند 52 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 50 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 60.10 دينار و46 دينارا على التوالي.



في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأربعاء في السوق المحلية عند52.50 دينار لغايات البيع مقابل 50.50 دينار لجهة الشراء.