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أسعار النفط تتراجع مع توقعات ارتفاع الإنتاج العالمي

11/14/2024 4:28:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نمو الطلب، كما ساهم ارتفاع الدولار في كبح الأسعار.


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 72.22 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 68.30 دولار.
-- (بترا)

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