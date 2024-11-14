أسعار النفط تتراجع مع توقعات ارتفاع الإنتاج العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نمو الطلب، كما ساهم ارتفاع الدولار في كبح الأسعار.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 72.22 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 68.30 دولار.
-- (بترا)
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