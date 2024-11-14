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جلسة حوارية تناقش فن صياغة روايات التشويق

11/14/2024 4:28:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد روائيون متخصصون في أدب التشويق أهمية البداية المؤثرة في أي رواية، حيث تشكل الافتتاحية عنصراً حاسماً لجذب القارئ وإثارة فضوله منذ السطور الأولى، واستعرضوا دور التفاصيل والشخصيات في ذلك، مع التركيز على إبداع أسلوب سردي يجمع بين الغموض والتشويق، بهدف إبقاء القراء في حالة دائمة من الترقب.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "فن صياغة روايات التشويق"، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، التي استضافت الروائي المصري أمير عاطف، الروائية الأميركية كاثلين أنتريم، والشاعر والروائي السعودي عثمان عابد.
الجمع بين السعادة والصدمة لخلق التشويق
وأكد الروائي والشاعر السعودي عثمان عابد أن صياغة افتتاحيات رواياته لا تتطلب وقتا طويلا، بينما تكمن الصعوبة في مرحلة المراجعة والتقييم. وأوضح عابد أنه يسعى إلى خلق حالة من التباين العاطفي، حيث يمزج السعادة الشديدة بالصدمة، مما يجعل القارئ يشعر بصدمة عميقة نظراً لتغير المشهد بشكل مفاجئ. واستعرض بعض النماذج الافتتاحية من رواياته، مشيراً إلى أنه يفضل التدرج في بناء الشخصيات ببطء لضمان عدم ملل القارئ.
بناء حبكة تشويقية
وتحدثت الروائية الأميركية كاثلين أنتريم عن أهمية بناء حبكة تشويقية من خلال عدم كشف تفاصيل الجريمة مباشرة، بل دفع القارئ إلى محاولة حل اللغز بنفسه. وذكرت أن عنصر الغموض يمثل حجر الأساس في روايات التشويق، مع الإبقاء على الوتيرة التصاعدية للأحداث. وأكدت أنتريم ضرورة طرح الأسئلة المستمرة في البداية لإبقاء القارئ في حالة اندماج، مع الحرص على تطوير الشخصيات بشكل تدريجي ومفاجئ لإثارة فضولهم. وتطرقت إلى أن الخمس صفحات الأولى من الرواية تشكل العامل الحاسم في الحفاظ على القارئ، ولا بد من أن تكون ثرية بالتساؤلات التي سيبحث القارئ بشغف عن إجاباتها.
الافتتاحية هي مفتاح التشويق
وبدوره، بين الروائي المصري أمير عاطف أن السطور الأولى في الرواية تعد عنصرا أساسيا لجذب القارئ، مشيرا إلى أنه يكتب افتتاحيات رواياته أحياناً أكثر من عشرين مرة لضمان قوتها. وأوضح عاطف أنه يسعى دائماً لجعل القارئ متورطاً في عنصر التشويق منذ الجملة الأولى، ويعتمد على رسم شخصيات ذات خلفية درامية معقدة، ما يدفع القارئ للبحث عن تفاصيل ماضيها وتأثيراته على حاضرها. وأكد أن عنصر المفاجأة في النهاية يساعد على إبراز خدعته السردية، ليظهر للقارئ كيف أن التفاصيل الصغيرة التي مرت أثناء القراءة كانت تحمل إشارات لم يدركها في البداية.
وقدمت جلسة "فن صياغة روايات التشويق" للجمهور، نظرة عميقة إلى أساليب السرد والابتكار التي يستخدمها الكتاب في جذب انتباه القراء، وأثرت فضول الحضور لاكتشاف أسرار هذا الفن السردي المتقن، لتشكل إضافة قيمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تتواصل فعالياته بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

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