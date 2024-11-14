الرواشدة: الثقافة ركيزة التقدم وعامل التغيير

أكد الثقافة مصطفى الرواشدة، أن الثقافة تمثل المحرك الحيوي لكل الأبعاد الإنتاجية، ورافعة مهمة لدفع عجلة الإنتاج الوطني والخندق الرئيسي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة.



وشدد الرواشدة خلال رعايته يوم أمس الأربعاء، افتتاح مؤتمر البلقاء الثقافي الثاني بعنوان"اليوبيل الفضي للجلوس الملكي.. مسيرة وبناء وعطاء وإنجازات" الذي نظمه منتدى السلط الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء ، على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والانتماء العروبي والانحياز للقضايا القومية التي جسدها حامل شرف الوصاية الهاشمية الملك عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجسدها موقف القيادة والشعب الأردني الوفي للأهل في غزة هاشم.



وقال إن الثقافة تعبر عن المكانة والمستوى الحضاري للأمم، حيث لا تقف عند الإنجاز الشعري والروائي والفنون على تنوعها وأهميتها، وإنما تتعدى ذلك إلى انحيازها للعقل في مواجهة الظلامية، وتبنيها للحوار والنقد والمراجعة كلما اقتضى الأمر ذلك، وهي بهذا المعنى تشكل وجدان الفرد والجماعة ووعيهم وأحلامهم ونزوعهم لبناء مشروعهم النهضوي الإنساني.



وأشار إلى ما تحمله مدينة السلط من إرث عمراني عريق، وتاريخ عميق سجله رجالات السلط وقاماتها في بناء أركان الدولة، ومواقفهم العروبية تجاه القضايا القومية، لافتا إلى أن السلط كانت علامة مهمة في مشروع الدولة الأردنية في تنوع نسيجها الاجتماعي الذي يثري المشهد الثقافي بتعدد ألوانه وأطيافه، وريادتها التعليمية التي تمثلت في مدرسة السلط الثانوية، والتي تخرج فيها رواد النهضة الأردنية وقادتها ومفكروها، فبقيت هذه الرسالة تنتقل من جيل إلى جيل، ليجسدها هذا المؤتمر عبر مفرداته الشاملة التي تعاين الاقتصاد والسياسة وموضوع الثقافة في بعدها الاجتماعي.



وأكد الرواشدة أن هذا المؤتمر الذي يحظى بمشاركة كوكبة من الأسماء والقامات الوطنية، بما لها من تجربة وخبرة وآراء ومواقف، وما يضم من أوراق ومفردات وما يتبع من نقاش عميق، سيكون محطة مهمة في مسيرتنا الوطنية، وتحديدا ونحن نعيش لحظة الاحتفالات باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.



من جهته، قال رئيس منتدى السلط الثقافي الدكتور عبد الحكيم النسور إن المؤتمر يتناول إنجازات تمت عبر المسيرة الممتدة 25 عاما من حيث الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وأضاف أن هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد تمر بها المنطقة، متمثلة بالعدوان الغاشم وغير المسبوق على أهلنا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والأشقاء في لبنان، والتي كان لجلالته ومنذ اللحظات الأولى موقفا واضحا تمثل في إدانته ورفضه والمناداة بضرورة وقف إطلاق النار، وكان سباقا في تقديم المساعدات ودعوة المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة ضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن موقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا ينطلق من ثوابته الراسخة بأحقية الفلسطيني بتحرير ترابه وامتلاك فرص العيش المستحق له ونيل سيادته على أرضه وبناء دولته وعاصمتها القدس.

من جانبه، قال العين رجائي المعشر في كلمة له، إن الأردن ينطلق عند وضع سياساته الداخلية والخارجية من مبادئ يلتزم بها دائما وهي الوحدة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومن قيم توجه سلوكه في تحقيق أهدافه ومصالحه الوطنية، وهي الوسطية والتسامح وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة، ما مكنه من الصمود في وجه الأحداث واستدامة النماء وارتبطت هذه المبادئ والقيم في الوطنية الأردنية من خلال ارتباطها بالثورة العربية الكبرى بقيادة الهاشميين.

وأشار إلى أن مسؤولية الدولة الأردنية الأولى هي الحفاظ على أمن الوطن والمواطن لذلك فالأردن بقيادة جلالة الملك يبني سياساته على واقع قدراته العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية ويوظفها جميعها لتحقيق مصالحه العليا وأمن الوطن والمواطن، لافتا إلى انجازات سياسية حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أمية طوقان، إن مسيرتنا في الأردن تميزت خلال 25 عاما الماضية، بزخم من التحديات والانجاز، لافتا إلى أن الاطار العام لمنعة الأردن هو الاستقرار الأمني والسياسي والذي ننعم به بفضل قيادة هاشمية حكيمة وقوات مسلحة واجهزة امنية ساهرة.

وأضاف أن الاستقرار السياسي والأمني لا يعمل في فراغ وانما يتوفر بوجود بيئة مساندة اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وأشار الوزير الأسبق صبري اربيحات إلى أن الوئام الاجتماعي والثقافي الذي يحظى به الأردن محليا ودوليا نتيجة حالة الاندماج والانصهار بين مكونات الدولة لن يكون لولا القيادة الهاشمية، مشددا على أن الإرث الثقافي والتاريخي ساهم في بناء الدولة قديما وحديثا وما زال جلالة الملك عبدالله الثاني يعزز دور الأردن بالمحافل الدولية.

واكد أن الأردن البلد الوحيد بالمنطقة الذي لا يعاني توترات ويفتح ذراعيه لجميع الأخوة العرب. (بترا)