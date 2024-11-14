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الضمور: الأردن يسعى ليكون مزودا غذائيا للإقليم

11/14/2024 4:27:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان- أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، أن الأردن يسعى أن يكون مزودا غذائيا للإقليم، بحكم موقعه الجغرافي المتوسط وتجربته الناجحة في توفير الغذاء، حيث تم إنجاز مشروع "المستوعبات" لتخزين القمح والشعير والأعلاف التي طورها الديوان الملكي الهاشمي، والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي كمخازن غير إسمنتية، وهو ما يتيح التوسع بها لتخزين كميات من المخزون الغذائي الإستراتيجي وبما يكفي حاجة الأردن، وتصدير المنتج الزائد عن الحاجة إلى دول الجوار.
جاء ذلك خلال إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة" في منطقة الأغوار، الذي نظمته المجموعة العربية لحماية الطبيعة، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أمس، والذي رعاه الدكتور الضمور مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقال الضمور إن الأردن واجه منذ ما يزيد على عقدين تحديات متعلقة بالأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمات اللجوء، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني استشرف خطورة هذه التحديات وجعل من التركيز عليها أولوية وطنية.
وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تقدم الأردن إلى مرحلة الحلول المستدامة، بالتشارك والتكاتف بين جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية، ودعم وتحفيز المزارعين لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات، وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات.
وبين أن من الأهداف المرجوة من هذا المشروع زيادة الرقعة الخضراء المنتجة وتحسين الموارد المائية والحد من الفاقد المائي والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلا عن تحسين إدارة فائض المنتجات الزراعية ورفع قيمته الاقتصادية ومكافحة التغير المناخي ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية الزراعة والتطوع.
من جهتها، أكدت رئيسة "العربية لحماية الطبيعة" رزان زعيتر أننا بحاجة إلى العدالة في توزيع الغذاء، والوصول إلى موارد إنتاج، لأن الأنظمة الغذائية في العالم النامي لا تدعم المزارع الصغير، مشيرة إلى أنه لا يمكن للجهود الفردية أن تحقق السيادة الغذائية لأنها نتاج شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
وبحسب زعيتر، بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.6 %، حيث انخفضت بشكل حاد عما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي، إذ كانت تبلغ مساهمتها في حينها، نحو 40 % تقريبا.
وطالبت زعيتر بالعمل على مواجهة المشاكل الغذائية في الأردن، المتزامنة مع التحديات البيئية وقلة المياه والتغير المناخي والزحف العمراني، والتي تؤدي إلى هجرة العاملين في الزراعة وصعوبة وصول المزارعين الصغار إلى الموارد من أرض وبذور ومدخلات.
بدوره، قال مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن مصطفى العواد إن المرحلة الثانية من المشروع تركز على دعم صغار المزارعين في الأغوار، مؤكدا أن الاستثمار في هؤلاء المزارعين هو استثمار في مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، وخطوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف إن ذلك يتطلب التعاون والتكاتف بين جميع القطاعات، بما يعزز من قدرات المزارعين ويزودهم بالموارد الضرورية لزيادة إنتاجهم ودخلهم، وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف العواد أنه وانطلاقًا من رؤيتنا الإستراتيجية التي تمتد إلى 2026، نفذت الهيئة الخيرية خلال عام 2023 نحو 864 مشروعًا نوعيًا في المجالات التعليمية والصحية والتنموية والثقافية في 52 دولة، واضعةً شعار "اترك أثرًا" هدفًا لعامنا هذا، حيث نسعى لإحداث تأثير إنساني وتنموي مستدام وواسع النطاق، يعود بالنفع على العديد من الأفراد، ويسهم في استمرارية هذه المبادرات.
وأوضحت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع أن القطاع الزراعي هو رافد للاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر والبطالة وتعزيزه للصناعات المحلية وهو ما يربط المجتمعات بأراضيها، مؤكدة أن إطلاق هذا المشروع يحقق أهدافًا ملموسة ونجاحات حقيقية تدفع لإطلاق مرحلة ثانية منه بنطاق واسع يشمل مناطق الأغوار كافة.
ويستهدف المشروع 600 عائلة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، بتزويدهم 25 ألف شجرة مثمرة، و5 آلاف كيلوغرام من بذور الخضروات، وتمديد شبكات ري على مساحة (375 دونما) من الأراضي الزراعية، فضلا عن تشييد وتأهيل 50 بركة زراعية، وتوفير 200 خلية نحل، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتجفيف الفواكه والخضراوات والأعشاب، لصالح 30 عائلة زراعية.

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