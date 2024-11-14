أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الخميس، خريفيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً ليسود طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.
ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
ويبقى الطقس الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 20 - 7, وفي مناطق البادية 24 - 10, وفي مناطق السهول 22 - 11, وفي الأغوار الشمالية 28 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 29 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.-(بترا)
MENAFN14112024000072011014ID1108885127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.