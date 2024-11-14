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أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدا

11/14/2024 4:27:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يكون الطقس اليوم الخميس، خريفيًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً ليسود طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.


ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
ويبقى الطقس الأحد، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 20 - 7, وفي مناطق البادية 24 - 10, وفي مناطق السهول 22 - 11, وفي الأغوار الشمالية 28 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 29 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.-(بترا)

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